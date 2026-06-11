США вновь ударили по Ирану, Тегеран закрыл Ормузский пролив

Вооруженные силы США вечером в среду, 10 июня, возобновили удары по целям в Иране. "Эти удары являются ответом на неоправданную и продолжающуюся агрессию Ирана", - отмечается в сообщении Центрального командования ВС США (CENTCOM) в социальной сети X.

По данным командования, операция началась в 17.15 по времени восточного побережья США (в 23.15 по Берлину). Незадолго до этого новые атаки по Ирану анонсировал глава Белого дома Дональд Трамп. После заявлений Трампа министр обороны США Пит Хегсет также пригрозил Тегерану новыми ударами, отметив, что целью объявленных атак является не возобновление войны, а создание условий для заключения соглашения, указывает агентство dpa.

Иранское информагентство IRNA сообщило о взрывах в районе городов Минаб и Сирик. По данным Reuters, взрывы также были слышны вблизи аэропорта и военной базы в городе Бендер-Аббас на берегу Персидского залива, а также в портовом городе Горган.

В ответ на новые удары Иран, по сообщениям СМИ, атаковал американские военные базы в странах Персидского залива и в Иордании, в том числе с использованием баллистических ракет. Согласно данным армии Кувейта, силы противовоздушной обороны страны были приведены в действие. В Бахрейне вновь прозвучали сирены воздушной тревоги, передает агентство dpa.

Тегеран объявил о полном закрытии Ормузского пролива

Кроме того, иранские военные объявили о полном закрытии Ормузского пролива. Согласно заявлению военного командования Ирана, любое судно, которое попытается пройти через пролив, будет атаковано. Главный военный штаб Исламской Республики объяснил эту меру "изменившейся ситуацией в сфере безопасности" после американских ударов. Вскоре после объявления командования гостелевидение Ирана сообщило, что военные уже открыли огонь по двум судам.

В свою очередь в CENTCOM опровергли сообщения о полном закрытии Ормузского пролива. "Торговые суда продолжают входить в Ормузский пролив и выходить из него", - говорится в сообщении американского командования в соцсети Х.