США вновь объявили о выходе из ЮНЕСКО

Соединенные Штаты объявили, что вновь покинут ЮНЕСКО, агентство ООН по вопросам образования, науки и культуры, спустя всего два года после вступления в организацию.

Представитель Госдепартамента Тэмми Брюс объяснила это решение президента США тем, что, по мнению Вашингтона, ЮНЕСКО "поддерживает противоречивые, разжигающие рознь культурные и социальные проекты".

В заявлении Госдепа говорится, что решение о принятии "государства Палестина" в качестве члена ЮНЕСКО "вызывает серьёзные вопросы, противоречит политике США и способствовало распространению антиизраильской риторики внутри организации".

США в третий раз покидают состав ЮНЕСКО, причем второй раз - во время президентства Дональда Трампа. Трамп решил вывести страну из организации во время своего первого срока. Позже администрация Байдена подала новую заявку и вновь стала членом ЮНЕСКО.

В этот раз страна покинет ее состав в конце декабря 2026 года.

Хотя США вносят значительную часть средств в бюджет ЮНЕСКО, организация, как пишет Associated Press, в состоянии обойтись без американского финансирования. В последние годы доля США в финансировании этого учреждения ООН сократилась и теперь составляет всего 8% от общего бюджета, при этом другие страны увеличили свои взносы.