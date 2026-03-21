США приостановили часть санкций против иранской нефти

Администрация президента США Дональда Трампа на 30 дней ослабила санкции против иранской нефти, разрешив покупать ее в случае, если она уже находится в море, сообщил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в пятницу, 20 марта, в соцсети Х.

По словам министра, сейчас подсанкционную иранскую нефть по низким ценам закупает Китай. С помощью такой меры Вашингтон планирует сделать доступными для мирового рынка приблизительно 140 миллионов баррелей нефти, чем "увеличит объем мировой энергетики и поможет снять временное давление на поставки, вызванное Ираном". "По сути, мы будем использовать иранские баррели против Тегерана, чтобы удержать цены на низком уровне, пока продолжается операция "Эпическая ярость", - пояснил Бессент. Ранее аналогичные меры США ввели в отношении российской нефти и нефтепродуктов.

Представитель иранского министерства нефти в ответ на зявление США написал в Х, что у страны нет запасов "на море или для снабжения международных рынков". По его словам, объявленные Вашингтоном меры призваны лишь "вселить надежду в покупателей".

Трамп перекладывает ответственность за Ормузский пролив на другие страны

20 марта Дональд Трамп написал в Truth Social, что Ормузский пролив "должен будет охраняться и контролироваться, при необходимости, другими странами, которые им пользуются", а не Соединенными Штатами. "Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях по Ормузу, но это не должно быть необходимо, как только угроза со стороны Ирана будет устранена. Важно отметить, что для них это будет легкая военная операция", - продолжил политик.

Всего за несколько часов до этого он описал НАТО без США как "бумажного тигра" и назвал союзников по альянсу "трусами" из-за того, что они "жалуются на высокие цены на нефть, которые вынуждены платить, но не хотят помогать открыть Ормузский пролив", несмотря на "низкие риски".

С начала войны США и Израиля с Ираном Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых перевозок нефти и сжиженного природного газа, фактически заблокирован иранскими военными. Иран также бьет по нефтяным объектам в ряде стран региона Персидского залива и нефтяным танкерам, что уже привело к резкому росту цен на энергоносители в мире.