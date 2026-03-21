США приостановили часть санкций против иранской нефти

© Deutsche Welle 21 марта, 2026 13:48

Мир 0 комментариев

Вашингтон разрешит покупать иранскую нефть, уже находящуюся в море, в течение 30 дней на фоне роста цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке и перекрытия Ормузского пролива.

Администрация президента США Дональда Трампа на 30 дней ослабила санкции против иранской нефти, разрешив покупать ее в случае, если она уже находится в море, сообщил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент в пятницу, 20 марта, в соцсети Х.

По словам министра, сейчас подсанкционную иранскую нефть по низким ценам закупает Китай. С помощью такой меры Вашингтон планирует сделать доступными для мирового рынка приблизительно 140 миллионов баррелей нефти, чем "увеличит объем мировой энергетики и поможет снять временное давление на поставки, вызванное Ираном". "По сути, мы будем использовать иранские баррели против Тегерана, чтобы удержать цены на низком уровне, пока продолжается операция "Эпическая ярость", - пояснил Бессент. Ранее аналогичные меры США ввели в отношении российской нефти и нефтепродуктов.

Представитель иранского министерства нефти в ответ на зявление США написал в Х, что у страны нет запасов "на море или для снабжения международных рынков". По его словам, объявленные Вашингтоном меры призваны лишь "вселить надежду в покупателей".

Трамп перекладывает ответственность за Ормузский пролив на другие страны

20 марта Дональд Трамп написал в Truth Social, что Ормузский пролив "должен будет охраняться и контролироваться, при необходимости, другими странами, которые им пользуются", а не Соединенными Штатами. "Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях по Ормузу, но это не должно быть необходимо, как только угроза со стороны Ирана будет устранена. Важно отметить, что для них это будет легкая военная операция", - продолжил политик.

Всего за несколько часов до этого он описал НАТО без США как "бумажного тигра" и назвал союзников по альянсу "трусами" из-за того, что они "жалуются на высокие цены на нефть, которые вынуждены платить, но не хотят помогать открыть Ормузский пролив", несмотря на "низкие риски".

С начала войны США и Израиля с Ираном Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых перевозок нефти и сжиженного природного газа, фактически заблокирован иранскими военными. Иран также бьет по нефтяным объектам в ряде стран региона Персидского залива и нефтяным танкерам, что уже привело к резкому росту цен на энергоносители в мире.

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

