Как отметила газета, 21 октября Вооруженные силы Украины использовали крылатую ракету Storm Shadow, поставленную Великобританией, чтобы нанести удар по химическому заводу в Брянске. 46-й президент США Джо Байден в конце своего президентского срока разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow и ATACMS для ударов по целям на территории России. Однако после того, как Дональд Трамп пришел к власти, процедуру применения этих ракет усложнили, и до недавнего времени США не одобряли атаки с применением дальнобойного западного оружия.

Трамп назвал фейком статью WSJ

Президент США Дональд Трамп заявил, что информация в статье Wall Street Journal о том, что Вашингтон снял ограничение на использование Украиной западных ракет большой дальности, не соответствует действительности.

«Статья в Wall Street Journal о том, что США разрешили Украине использовать ракеты дальнего действия в глубине России, является ФЕЙКОВОЙ НОВОСТЬЮ! США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни были и что бы Украина с ними ни делала!», — говорится в его посте.

А что с "Томагавками"?

Чтобы освоить работу с крылатыми дальнобойными ракетами Tomahawk, необходимо минимум шесть месяцев, обычно год, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне.

Длительностью обучения Трамп, в частности, объяснил сложности с передачей этих ракет Киеву. На возможность их предоставления президент США намекал до встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в минувшую пятницу, однако затем дал понять, что этого не будет. В отсутствие такой подготовки у украинских военных, по словам Трампа, единственная возможность пуска «Томагавка» — это «если мы это сделаем — а мы это не сделаем», пояснил президент США.

При этом США в целом не планируют пока обучать работе с Tomahawk военнослужащих других стран, сказал Трамп.