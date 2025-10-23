Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп назвал фейком новость о разрешении Киеву бить ракетами вглубь территории России

Редакция PRESS 23 октября, 2025 10:54

Мир 0 комментариев

Администрация президента США Дональда Трампа сняла ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, предоставленных западными союзниками, для ударов по территории России, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Как отметила газета, 21 октября Вооруженные силы Украины использовали крылатую ракету Storm Shadow, поставленную Великобританией, чтобы нанести удар по химическому заводу в Брянске. 46-й президент США Джо Байден в конце своего президентского срока разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow и ATACMS для ударов по целям на территории России. Однако после того, как Дональд Трамп пришел к власти, процедуру применения этих ракет усложнили, и до недавнего времени США не одобряли атаки с применением дальнобойного западного оружия.

Трамп назвал фейком статью WSJ 

Президент США Дональд Трамп заявил, что информация в статье Wall Street Journal о том, что Вашингтон снял ограничение на использование Украиной западных ракет большой дальности, не соответствует действительности.

«Статья в Wall Street Journal о том, что США разрешили Украине использовать ракеты дальнего действия в глубине России, является ФЕЙКОВОЙ НОВОСТЬЮ! США не имеют никакого отношения к этим ракетам, откуда бы они ни были и что бы Украина с ними ни делала!», — говорится в его посте.

А что с "Томагавками"?

Чтобы освоить работу с крылатыми дальнобойными ракетами Tomahawk, необходимо минимум шесть месяцев, обычно год, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Вашингтоне.

Длительностью обучения Трамп, в частности, объяснил сложности с передачей этих ракет Киеву. На возможность их предоставления президент США намекал до встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в минувшую пятницу, однако затем дал понять, что этого не будет. В отсутствие такой подготовки у украинских военных, по словам Трампа, единственная возможность пуска «Томагавка» — это «если мы это сделаем — а мы это не сделаем», пояснил президент США.

При этом США в целом не планируют пока обучать работе с Tomahawk военнослужащих других стран, сказал Трамп.

Почти не нарушают, но пьют много: итоги запрета продажи спиртного

Важно 15:17

Важно 0 комментариев

По имеющимся данным, после ужесточения требований в сфере оборота спиртных напитков в Латвии не наблюдается роста нелегального рынка. Нарушений новых требований — немного, показали рейды полиции. У торговцев случаются сложности с определением грани между предоставлением информации о товаре и рекламой скидок, рассказали участники совещания в Минздраве. Что до потребления, то с августа прошло слишком мало времени, чтобы судить, насколько оно сократилось (и сократилось ли). До сих пор статистика была удручающей, отмечает LSM+ со ссылкой на данные Минздрава.

Загрузка

Валялся пьяный на асфальте? Это вам не бомж, а преподаватель техникума

Выбор редакции 15:03

Выбор редакции 0 комментариев

В сети распространилось видео, на котором мужчина в состоянии сильного опьянения валяется на земле в общественном месте. По данным телепередачи «Bez Tabu», на кадрах запечатлён преподаватель Огрского техникума.

Думала, что помогает полиции. Как женщина с зарплатой в 890 евро осталась с долгом в 78 тыс. евро

Выбор редакции 14:57

Выбор редакции 0 комментариев

Случай 25-летней продюсерки Даугавпилсского театра Марины Ивановой показал, как телефонные аферы превращаются в финансовые трагедии, а микрокредитные компании продолжают зарабатывать на людях, которым вообще нельзя выдавать займы. Ситуацию расследовала  Re:Baltica.

Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России: что там?

Важно 14:55

Важно 0 комментариев

Ограничения включают запрет на импорт российского СПГ и меры против российских дипломатов. Санкции направлены на сокращение доходов Москвы и ослабление ее возможностей вести войну против Украины.

В пятницу ожидается на редкость тёплый день

Новости Латвии 14:45

Новости Латвии 0 комментариев

Пятница станет самым теплым днем ​​недели в Латвии, во многих местах ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Мы все — в одном шаге от преступления

Важно 14:40

Важно 0 комментариев

Опознать преступников легко, когда смотришь детективы с дивана или читаешь романы. В реальной жизни почти невозможно распознать потенциального преступника, потому что, по сути, мы все находимся в одном шаге от преступления — это всего лишь один неверный выбор, заявила эксперт по судебной психологии и криминологии Рута Трейя в программе Latvijas Radio «Vai tas ir normāli?».

Подстраиваться под другой язык опасно! В Сейме прошли дебаты об укреплении главного — языка

Новости Латвии 14:31

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг в Сейме прошли дебаты о состоянии государственного языка. После доклада правительства о проделанной работе депутаты подчеркнули необходимость развивать и использовать латышский язык в повседневной жизни.

