США могут ускорить запуск АЭС на Луне в ответ на планы России

Как утверждается, в директиве агентства указано, что первая страна, которая построит АЭС на Луне, может "объявить запретную зону, которая значительно ограничит деятельность США". Документ также предписывает NASA в течение 60 дней назначить руководителя проекта и получить от компаний предложения по запуску на Луне 100-киловаттного ядерного реактора к 2030 году. Ранее планы были менее амбициозными и конкретными: для сравнения - с 2022 года агентство финансировало исследования для создания 40-киловаттного реактора на Луне "к началу 2030-х годов".

Кроме того, по информации издания, Даффи предложил директиву о замене Международной космической станции несколькими коммерческими станциями. Агентство планирует подписать контракт с производителем в течение полугода. Интерес к проекту выразили в том числе Axiom Space, Vast и Blue Origin. Отмечается, что оба решения могут позволить США опередить китайские проекты по освоению Луны и Марса. "Речь идет о победе во второй космической гонке", - заявил высокопоставленный сотрудник агентства.