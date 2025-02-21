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США и Украина обсуждают новый проект сделки по полезным ископаемым, в нем учли опасения Киева

© BBC 21 февраля, 2025 08:14

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Администрация президента США Дональда Трампа представила Украине обновленный проект соглашения по полезным ископаемым, после того как украинский президент Владимир Зеленский отклонил первоначальный вариант, сообщает портал Axios со ссылкой на украинского и американского чиновников, а также еще на три источника.

Собеседники с обеих сторон говорят, что заключение сделки становится все более вероятным. По их данным, США представили Украине обновленную версию соглашения, в которой были учтены некоторые опасения Киева.

«В последнем проекте были сделаны значительные улучшения, и он соответствует украинскому законодательству», — сказал источник.

По словам одного из источников, помощники Зеленского убеждали его подписать обновленный документ, чтобы избежать дальнейшей конфронтации с Трампом.

Советник по национальной безопасности Белого дома Майк Уолтц заявил в четверг, что Зеленскому необходимо вернуться за стол переговоров по вопросу о полезных ископаемых.

«Это переговоры. А в переговорах нужно договариваться. Украина хочет вести переговоры о полезных ископаемых, и мы говорим об этом», — сказал представитель Белого дома.

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