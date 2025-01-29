Спрос не рождает предложение? Латышская мама жалуется на обилие мультфильмов на русском языке

Семья Элины регулярно ходит в кинотеатры - у нее трое детей, которые любят смотреть на большом экране самые новые мультфильмы, и это был первый случай, когда ей пришлось остаться дома из-за языка мультфильма.

"Я не понимаю, почему так много сеансов мультиков именно на русском. Понятно, что это бизнес. Ок, показываем и на русском. Но это должно быть сопоставимо. Или 50% на 50%, или больше на латышском. А эта ситуация мне кажется очень странной", - жалуется Элина.

Она рассказывает, что сначала подумала, что это просто техническая ошибка. Не может же быть такого, что три мультика на русском и только один на латышском.

Команда Bez Tabu изучила предложения рижских кинотеатров и выяснила, что по вечерам мультики показывают редко. Но наряду с мультиками на русском, конечно, можно посмотреть мультфильмы и на латышском языке. Однако в день проверки расписания показов русских мультиков было действительно больше. На латышском был всего один. И тоже самое было в расписании на следующий день.

В случае же с Элиной произошло следующее. Кинотеатр Apollo Kino составляет расписание сеансов на неделю, ориентируясь исключительно на спрос посетителей. Если данные за предыдущую неделю показали, что вечерний показ на определенном языке был более посещаемым, то этот показ будет назначен чаще.

В Центре госязыка отметили, что по закону все фильм в кинотеатрах, в том числе анимационные, должны быть оснащены переводом на госязык. В качестве перевода допустимы и субтитры. Но примарно должны обеспечиваться права носителей латышского языка и дополнительно могут выходить фильмы на тех языках, которые запланировал кинотеатр по своему желанию.

В прошлом году Центр государственного языка рассмотрел восемь жалоб на нарушение закона о государственном языке в кинотеатрах.