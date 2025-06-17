«Такое поведение в Сейме недопустимо, и нужно подумать, чтобы это не повторилось в будущем. Здесь возникает много вопросов об этике и о том, каких депутатов мы избираем», — сказала Мериня.

Остается вопрос: а кто это, простите, "мы"?



