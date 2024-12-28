Спикер Сейма назвала уходящий год динамичным

Она заявила агентству LETA, что этот год прошел в мыслях об укреплении безопасности нашего государства и его обороноспособности.

В нынешнем году Сейм утвердил 318 законопроектов - немного меньше, чем в прошлом. Председатель парламента акцентирует, что был рассмотрен ряд законопроектов, важных для общества, в том числе обширные дебаты велись о реализации и финансировании проекта Rail Baltica.

Миериня отметила, что в этом году велась работа над увеличением прозрачности и открытости в работе Сейма, было введено несколько новых традиций.

Для укрепления связи парламента с гражданским обществом Сейм вместе с представителями негосударственных организаций возобновил проведение дней открытых дверей в комиссиях Сейма. Первый такой день состоялся 27 февраля, в Международный день негосударственных организаций.

Кроме того, в нынешнем году в Сейме впервые состоялись дебаты по экономике. На трибуну парламента поднимались министры и более 40 депутатов, чтобы дискутировать о дальнейшем экономическом развитии страны, подчеркивает Миериня.