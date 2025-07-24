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Спецслужбы Белоруссии активно вербуют белорусских граждан за границей: данные разведки

© LETA 24 июля, 2025 18:35

Новости Латвии 0 комментариев

Литовская разведка отслеживает активную кампанию белорусского КГБ по вербовке граждан Белоруссии, проживающих в Литве, сообщил в четверг Департамент государственной безопасности (ДГБ).

По данным ведомства, это делается через социальные сети и другие средства коммуникации.

«Сотрудники КГБ открыто, не скрывая своей официальной принадлежности, связываются с представителями белорусской диаспоры через социальные сети и другие современные средства коммуникации, побуждая их предоставлять информацию о демократических движениях, их инициативах, преобладающих настроениях и другую информацию, представляющую интерес для режима», — говорится в сообщении ДГБ.

Предполагается, что объектами таких контактов являются белорусские диаспоры в Литве, Польше, Грузии и, вероятно, в других странах.

По данным ДГБ, в обмен на это режим предлагает финансовое вознаграждение и различные льготы — новые паспорта, возможность свободного въезда в Белоруссию и обратно, а также безопасное возвращение на родину.

«КГБ часто применяет угрозы и запугивание в отношении вербуемых: если они медлят с согласием выполнять требования КГБ или отказываются сотрудничать, на них оказывается психологическое давление, им также угрожают причинением вреда членам их семей или близким, оставшимся в Белоруссии», — утверждает литовская разведка.

Отмечается, что спецслужбы Белоруссии и России используют для этой цели людей, ищущих работу в Telegram и других социальных сетях. В объявлениях о вакансиях предлагаются нарушения закона и другие действия за денежное вознаграждение, что направлено на нагнетание напряженности между литовским обществом и белорусской диаспорой.

По данным ДГБ, участились операции против вильнюсского офиса лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской с целью помешать его деятельности. Литовская разведка, в свою очередь, призывает белорусов, нашедших убежище в Литве, не пользоваться провокационными предложениями КГБ и предупреждает об уголовной ответственности за содействие службам безопасности и разведки враждебных стран.

По данным Департамента миграции, вид на жительство в Литве был у 52 тыс. граждан Белоруссии. 

Их число значительно увеличилось после состоявшихся в Белоруссии в августе 2020 года президентских выборов, победитель которых Александр Лукашенко развернул массовые репрессии против протестующих, вышедших на улицы с требованием провести честные и демократические выборы.

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