Спецпосланник Трампа передал замдиректору ЦРУ орден Мужества — награда от Путина её погибшему в Украине сыну

21 августа, 2025 11:17

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф вручил российский орден Мужества Джулиане Глосс — заместителю директора ЦРУ, чей сын Майкл воевал на стороне РФ в Украине и погиб в 2024 году. Об этом сообщил CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. 

8 августа CBS News сообщил, что президент России Владимир Путин во время визита Уиткоффа в Москву передал ему награду для Джулианы Глосс. CNN отмечает, что многими это было воспринято как «дипломатический укол», учитывая что погибший Майкл Глосс был сыном высокопоставленной сотрудницы ЦРУ. Однако, как пишет CNN, Уиткофф воспринял это по-другому, так как для него самого, чей сын умер во время эпидемии опиоидов, потеря ребенка — «травмирующее переживание, выходящее за рамки геополитики». Поэтому он счел целесообразным вручить награду матери Глосса. 

«Она плакала вместе с мужем», — рассказал CNN представитель администрации Дональда Трампа. 

«Весной 2024 года Джулиан Галлина [Глосс] и ее семья пережили невообразимую личную трагедию, когда ее сын Майкл Глосс, страдавший психическими расстройствами, погиб во время боевых действий в Украине. ЦРУ считает смерть Майкла личным делом семьи Глосс, а не вопросом национальной безопасности», — заявил телеканалу представитель ЦРУ.

Майкл Глосс — сын американских военных. Его мать Джулиан занимает пост замдиректора ЦРУ, а отец Ларри — ветеран Военно-морских сил США и глава компании Security Information Systems, которая создает программное обеспечение, в том числе для Минобороны США.

О гибели Майкла Глосса в Украине писали в конце апреля «Важные истории». Он приехал в Россию в августе 2023 году, посетил несколько городов, а затем попал в российскую армию, заключив контракт с Минобороны РФ. Его отправили в 137-й полк ВДВ (воинская часть 41450) в Рязани, он уехал на фронт в декабре 2023 года. Глосс погиб 4 апреля 2024 года. Точные обстоятельства его гибели неизвестны. Его похороны прошли в США спустя восемь месяцев, 21 декабря 2024 года.

СBS News утверждал, что Путин якобы передал Уиткоффу советскую награду орден Ленина. В СССР орден Ленина вручали в том числе иностранным гражданам. После распада Советского Союза орденом Ленина никого не награждали. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

14:00

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

13:45

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

13:26

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

13:02

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

12:54

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

12:35

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

11:54

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

