Спасённую из лап шведских соцслужб девочку объявили в международный розыск: продолжение дикой истории

Сейчас девочка находится в Латвии, посещает здесь детский сад, а социальные службы и сиротский суд подтверждают, что ребенок растет в хорошей семье и безопасной среде. Вывезя с немалыми приключениями дочь в Латвию, родители решили вернуться в Швецию, чтобы встретиться со старшей дочерью (она заканчивает школу), уладить отношения с работодателем и... со шведским государством, где начался судебный процесс.

С тех пор у них было много встреч с представителями шведских властей, которые, узнав, что маленькая Ева была вывезена в Латвию, продолжали попытки вернуть девочку, чтобы передать ее в шведскую семью.

На одной из встреч ее мать Сигита получила журнал, в котором были записаны все решения по их делу. В спешке кто-то забыл удалить раздел с упоминанием новой семьи, в которую должна была попасть Ева. Оказалось, что один из членов семьи работает как раз... в социальных службах.

«Ева - блондинка, круглолицая, голубоглазая. Она хорошо знает английский, общительна - никто в жизни не подумал бы, что она не их родная дочь. Есть даже визуальное сходство», - анализирует Сигита, которая изо всех сил старается не казаться параноиком, но обнаруженные ею факты подтверждают ее худшие опасения. «Сегодня состоялся суд, а нам ничего не сказали. Девочку объявили в международный розыск, так что я начинаю верить, что у них есть какая-то черная сеть по изъятию детей из родных семей, как бы я ни хотела не преувеличивать».

Позже в шведских СМИ появляется информация о том, что меры безопасности в аэропортах ужесточаются, чтобы "похищенные дети" не смогли покинуть страну во время каникул.

Кстати, школа в Стенхаммере, в которой училась Ева, получила от властей письмо с угрозами: если девочка не вернется в школу, то школе придется заплатить штраф местному муниципалитету.

«Понятно, что мы не останемся в Швеции, но как нам сейчас уехать, не уладив эту ситуацию? Мы - семья, которая любит путешествовать, и тот факт, что один из нас находится в международном розыске, очень осложняет все это, поэтому нам нужно все уладить, - говорит Сигита. - Уже больше месяца я не могу спать больше 4 часов, читаю шведские законы, ищу варианты, как все уладить».

Латвийские власти стараются помочь, но шведские – явно не торопятся с ответами на запросы.