Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 28. Декабря Завтра: Inga, Ingeborga, Irvita, Ivita

Спасённую из лап шведских соцслужб девочку объявили в международный розыск: продолжение дикой истории

Редакция PRESS 28 декабря, 2024 11:51

Важно 0 комментариев

Некоторое время назад мы познакомили наших читателей с материалом la.lv о латышской семье, бежавшей из Швеции после того, как социальные службы решили изъять у них дочь. История эта получила продолжение.

Сейчас девочка находится в Латвии, посещает здесь детский сад, а социальные службы и сиротский суд подтверждают, что ребенок растет в хорошей семье и безопасной среде. Вывезя с немалыми приключениями дочь в Латвию, родители решили вернуться в Швецию, чтобы встретиться со старшей дочерью (она заканчивает школу), уладить отношения с работодателем и... со шведским государством, где начался судебный процесс.

С тех пор у них было много встреч с представителями шведских властей, которые, узнав, что маленькая Ева была вывезена в Латвию, продолжали попытки вернуть девочку, чтобы передать ее в шведскую семью.

На одной из встреч ее мать Сигита получила журнал, в котором были записаны все решения по их делу. В спешке кто-то забыл удалить раздел с упоминанием новой семьи, в которую должна была попасть Ева. Оказалось, что один из членов семьи работает как раз... в социальных службах.

«Ева - блондинка, круглолицая, голубоглазая. Она хорошо знает английский, общительна - никто в жизни не подумал бы, что она не их родная дочь. Есть даже визуальное сходство», - анализирует Сигита, которая изо всех сил старается не казаться параноиком, но обнаруженные ею факты подтверждают ее худшие опасения. «Сегодня состоялся суд, а нам ничего не сказали. Девочку объявили в международный розыск, так что я начинаю верить, что у них есть какая-то черная сеть по изъятию детей из родных семей, как бы я ни хотела не преувеличивать».

Позже в шведских СМИ появляется информация о том, что меры безопасности в аэропортах ужесточаются, чтобы "похищенные дети" не смогли покинуть страну во время каникул.

Кстати, школа в Стенхаммере, в которой училась Ева, получила от властей письмо с угрозами: если девочка не вернется в школу, то школе придется заплатить штраф местному муниципалитету.

«Понятно, что мы не останемся в Швеции, но как нам сейчас уехать, не уладив эту ситуацию? Мы - семья, которая любит путешествовать, и тот факт, что один из нас находится в международном розыске, очень осложняет все это, поэтому нам нужно все уладить, - говорит Сигита. - Уже больше месяца я не могу спать больше 4 часов, читаю шведские законы, ищу варианты, как все уладить».

Латвийские власти стараются помочь, но шведские – явно не торопятся с ответами на запросы.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 15 реакций
Комментарии (0) 15 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Оперативные службы призывают отмечать Новый год ответственно и избегать употребления алкоголя

Важно 13:23

Важно 0 комментариев

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) и Госполиция призывают праздновать Новый год ответственно и избегать употребления алкоголя, о чем службы информировали агентство LETA.

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) и Госполиция призывают праздновать Новый год ответственно и избегать употребления алкоголя, о чем службы информировали агентство LETA.

Читать
Загрузка

Ночью в Риге при пожаре погибли человек и кошка

Важно 13:12

Важно 0 комментариев

Прошедшей ночью в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступил вызов в 9-этажный жилой дом. В квартире на третьем этаже горели бытовые предметы. Площадь пожара заняла 40 кв.м.

Прошедшей ночью в Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступил вызов в 9-этажный жилой дом. В квартире на третьем этаже горели бытовые предметы. Площадь пожара заняла 40 кв.м.

Читать

Земессарг отправился на Южный полюс, чтобы собирать пожертвования для Украины

Важно 12:58

Важно 0 комментариев

28 декабря земессарг и альпинист Юрис Улманис отправился в путь к Южному полюсу, чтобы напомнить миру о несправедливой войне в Украине и призывать жертвовать для поддержки борцов за свободу Украины. Об этом агентство LETA информировала представитель инициативы Sunflowers for freedom Лаура Даце Дзене.

28 декабря земессарг и альпинист Юрис Улманис отправился в путь к Южному полюсу, чтобы напомнить миру о несправедливой войне в Украине и призывать жертвовать для поддержки борцов за свободу Украины. Об этом агентство LETA информировала представитель инициативы Sunflowers for freedom Лаура Даце Дзене.

Читать
Загрузка

3:2! Молодежная сборная Латвии по хоккею впервые победила Канаду на чемпионате мира (ВИДЕО)

Важно 12:45

Важно 0 комментариев

Мужская хоккейная сборная Латвии U-20 в пятницу в Оттаве впервые на чемпионате мира среди юниоров одержала верх над Канадой.

Мужская хоккейная сборная Латвии U-20 в пятницу в Оттаве впервые на чемпионате мира среди юниоров одержала верх над Канадой.

Читать

Польша намерена подать в европейский суд на Венгрию

Важно 12:20

Важно 0 комментариев

Польша намерена обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с решением Венгрии предоставить убежище оппозиционному политику Марчину Романовскому. В Будапеште решение объяснили тем, что у Варшавы - проблемы с верховенством закона.

Польша намерена обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с решением Венгрии предоставить убежище оппозиционному политику Марчину Романовскому. В Будапеште решение объяснили тем, что у Варшавы - проблемы с верховенством закона.

Читать

В РФ на восьмиклассницу завели дело об оправдании терроризма

Важно 12:14

Важно 0 комментариев

По данным следствия, 16-летняя жительница Санкт-Петербурга вывесила в образовательном центре Кировского района фото националистов из "Русского добровольческого корпуса" с подписью "Герой России".

По данным следствия, 16-летняя жительница Санкт-Петербурга вывесила в образовательном центре Кировского района фото националистов из "Русского добровольческого корпуса" с подписью "Герой России".

Читать

Ультиматум Фицо. Словакия грозит прекратить поставки электроэнергии Украине

Важно 12:05

Важно 0 комментариев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо менее, чем через неделю после визита в Москву, выдвинул Украине ультиматум. Он заявил, что в ответ на объявленное Киевом прекращение с 1 января транзита российского газа остановит поставки электроэнергии.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо менее, чем через неделю после визита в Москву, выдвинул Украине ультиматум. Он заявил, что в ответ на объявленное Киевом прекращение с 1 января транзита российского газа остановит поставки электроэнергии.

Читать