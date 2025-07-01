«Спасибо жителям, договорившимся, что Даугавпилс — Латвия»: Элксниньш снова стал мэром

На первом заседании новоизбранной городской думы все 15 депутатов проголосовали за Элксниньша, что Элксниньш оценил как «огромную ответственность». Он поблагодарил жителей Даугавпилса, которые «смогли договориться, что Даугавпилс — это Латвия», что Даугавпилс развивается и преодолевает трудности независимо от национальности, религиозной или профессиональной принадлежности.

Элксниньш сообщил, что у председателя будет один заместитель, а из пяти комитетов останется только три. Он пообещал сократить бюрократию в самоуправлении и поддержать работающих муниципальных служащих.

Как сообщалось, партия Элксниньша получила 14 из 15 парламентских мандатов в Даугавпилсе. Этот результат выборов позволил партии Элксниньша добиться самого доминирующего результата на местных выборах 2025 года, поскольку ни одной другой политической силе не удалось получить столь большую долю мандатов ни в одном из самоуправлений.