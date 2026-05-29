Сознательно выбирали тех, кто уже становился жертвой мошенников: накрыли очередной кол-центр. ВИДЕО

Редакция PRESS 29 мая, 2026 12:34

Valsts policija

В украинском Харькове в ходе международной спецоперации была ликвидирована организованная преступная группа, занимавшаяся телефонным мошенничеством. По данным следствия, злоумышленники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами аферистов. На данный момент в Латвии выявлено не менее 50 пострадавших, однако правоохранители считают, что реальное число жертв может быть значительно больше, сообщает LSM.

В операции участвовали украинские правоохранительные органы, а также Valsts policija и прокуратура Латвии. Спецоперация прошла в конце мая.

Следствие установило, что преступная группа использовала сразу несколько мошеннических схем. Одной из них были предложения «помочь» вернуть деньги, ранее похищенные другими мошенниками. Под этим предлогом злоумышленники получали доступ к данным жертв и с помощью инструментов удалённой идентификации, включая Smart-ID, без согласия людей оформляли кредиты от их имени.

Кроме того, мошенники предлагали фиктивные инвестиции с обещанием высокой прибыли. Потерпевшим демонстрировали специально созданные платформы с несуществующим доходом от вложений в криптовалюту, создавая иллюзию успешных инвестиций.

Особенно циничным, по словам следствия, стало то, что преступники сознательно выбирали пожилых людей, которые уже однажды потеряли деньги из-за мошенников. Аферисты манипулировали надеждой людей вернуть утраченные средства и повторно выманивали у них деньги.

Для защиты своей деятельности организаторы колл-центра ввели строгие меры безопасности. В офисе действовала система пропусков, видеонаблюдение, а сотрудников даже проверяли на полиграфе.

В ходе 14 обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, 49 мобильных телефонов, автомобили, около 30 держателей SIM-карт с SIM-картами, счётчик банкнот, криптокошелёк и другие вещественные доказательства.

Первоначально следствие располагало данными о шести потерпевших, у которых было похищено не менее 100 тысяч евро. Сейчас число установленных жертв в Латвии выросло как минимум до 50. Потерпевшие также выявлены в других странах Европейского союза.

Пятеро человек признаны подозреваемыми. Двое из них арестованы, ещё троим назначен домашний арест.

Расследование продолжается.

Если человек стал жертвой мошенников, полиция рекомендует немедленно связаться со своим банком, а также сообщить о случившемся в полицию по телефону 112 или обратиться в ближайший участок. Кроме того, для дополнительной защиты от интернет-мошенничества специалисты советуют использовать бесплатный инструмент «DNS ugunsmūris», разработанный Cert.lv.

Продано: чей теперь Рижский автовокзал?
Продано: чей теперь Рижский автовокзал?

МОН предлагает отобрать бесплатные обеды у детей в пользу праздника песни и танца
МОН предлагает отобрать бесплатные обеды у детей в пользу праздника песни и танца

Понеслась! Домбрава дал первое распоряжение на посту министра МВД
Понеслась! Домбрава дал первое распоряжение на посту министра МВД

Каждый день без важных решений делает проект дороже: от нового правительства ждут действий по Rail Baltica

Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта "Rail Baltica" не позднее 2035 года, заявил агентству ЛЕТА председатель совета совместного предприятия стран Балтии АО "RB Rail" Матисс Паэгле.

Загрузка

Глава ЕК о дроне в Румынии: Россия перешла очередную черту

В своей агрессивной войне в Украине Россия "перешла очередную черту". Об этом в пятницу, 29 мая, председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) написала в соцсети X.

Альпийский пейзаж с коровами выглядит как открытка. Но туристам лучше помнить одну вещь

В Австрии обычная прогулка по горной тропе закончилась трагедией, после которой туристам снова напоминают: корова на пастбище не всегда выглядит опасной, но это не домашняя декорация для красивых фото.

Бесплатные похороны: возможно ли это?

Центр Atvadas – новый стандарт ритуальных услуг в Латвии

В Риге столкнулись машина и мотоцикл: полиция ищет свидетелей

20 мая около 15:10 на улице Дзелзавас в Риге произошло столкновение автомобиля BMW 335D XDrive и мотоцикла CF MOTO, сообщает Госполиция на своей страничке в Фейсбуке.

Ликвидируют? Депутаты обеспокоены неясным будущим детского отделения Елгавской больницы

Ряд оппозиционных депутатов Елгавской думы выражает опасения по поводу возможного закрытия детского отделения Елгавской больницы в ходе оптимизации сети больниц, так как ни в Министерстве здравоохранения, ни в Елгавской думе и больнице ясного ответа о будущем отделения не дают.

