Сознательно выбирали тех, кто уже становился жертвой мошенников: накрыли очередной кол-центр. ВИДЕО

В операции участвовали украинские правоохранительные органы, а также Valsts policija и прокуратура Латвии. Спецоперация прошла в конце мая.

Следствие установило, что преступная группа использовала сразу несколько мошеннических схем. Одной из них были предложения «помочь» вернуть деньги, ранее похищенные другими мошенниками. Под этим предлогом злоумышленники получали доступ к данным жертв и с помощью инструментов удалённой идентификации, включая Smart-ID, без согласия людей оформляли кредиты от их имени.

Кроме того, мошенники предлагали фиктивные инвестиции с обещанием высокой прибыли. Потерпевшим демонстрировали специально созданные платформы с несуществующим доходом от вложений в криптовалюту, создавая иллюзию успешных инвестиций.

Особенно циничным, по словам следствия, стало то, что преступники сознательно выбирали пожилых людей, которые уже однажды потеряли деньги из-за мошенников. Аферисты манипулировали надеждой людей вернуть утраченные средства и повторно выманивали у них деньги.

Для защиты своей деятельности организаторы колл-центра ввели строгие меры безопасности. В офисе действовала система пропусков, видеонаблюдение, а сотрудников даже проверяли на полиграфе.

В ходе 14 обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, 49 мобильных телефонов, автомобили, около 30 держателей SIM-карт с SIM-картами, счётчик банкнот, криптокошелёк и другие вещественные доказательства.

Первоначально следствие располагало данными о шести потерпевших, у которых было похищено не менее 100 тысяч евро. Сейчас число установленных жертв в Латвии выросло как минимум до 50. Потерпевшие также выявлены в других странах Европейского союза.

Пятеро человек признаны подозреваемыми. Двое из них арестованы, ещё троим назначен домашний арест.

Расследование продолжается.

Если человек стал жертвой мошенников, полиция рекомендует немедленно связаться со своим банком, а также сообщить о случившемся в полицию по телефону 112 или обратиться в ближайший участок. Кроме того, для дополнительной защиты от интернет-мошенничества специалисты советуют использовать бесплатный инструмент «DNS ugunsmūris», разработанный Cert.lv.