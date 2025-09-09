"Команда Onkoalianse встретилась с руководством Рижской Восточной клинической университетской больницы, чтобы обсудить реконструкцию Латвийского онкологического центра, однако сегодня мы не увидели чёткого плана и календарного графика с установленными датами.

Что мы узнали: на реконструкцию операционного блока ЛОЦ найдено финансирование в размере 20 837 361 евро. Если всё пойдёт по плану, то уже к концу этого года начнётся масштабный переезд, и в течение двух лет, к концу 2028 года, работы будут завершены. Однако не найдено еще 48 349 403 евро для реконструкции отделений ЛОЦ и всего здания центра.

Мы прекрасно понимаем, что больница сама по себе не может найти всё необходимое финансирование, поскольку это может потребовать как перераспределения бюджета, так и пересмотра остатков различных европейских фондов, что в текущих условиях требует значительной политической воли. Также нас проинформировали, что больница готова взять кредит, как это делают медицинские учреждения в других странах, например, в Эстонии, где реконструкция проводилась с поддержкой международного займа, но даже для такого решения до сих пор нет политической поддержки.

Проект готов, закупки проведены — всё подготовлено для того, чтобы за 24 месяца у нас был современный онкологический центр. Не хватает только желания.

Мы призываем Министерство здравоохранения и Кабинет министров оказать необходимую поддержку медицинскому учреждению, где помощь получают 80% онкологических пациентов. Сегодняшние инвестиции в здравоохранение — это инвестиции в будущее общества. Каждый человек важен!", - написали работники Onkoalianse.