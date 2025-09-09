Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Современный онкоцентр можно построить за 24 месяца, но не хватает… желания (1)

Редакция PRESS 9 сентября, 2025 14:13

Новости Латвии 1 комментариев

Реконструкция Латвийского онкологического центра всё ещё не обеспечена полным необходимым финансированием. Об этом в открытом письме на pietiek.com рассказали представители Онкоальянса (Onkoalianse).

"Команда Onkoalianse встретилась с руководством Рижской Восточной клинической университетской больницы, чтобы обсудить реконструкцию Латвийского онкологического центра, однако сегодня мы не увидели чёткого плана и календарного графика с установленными датами.

Что мы узнали: на реконструкцию операционного блока ЛОЦ найдено финансирование в размере 20 837 361 евро. Если всё пойдёт по плану, то уже к концу этого года начнётся масштабный переезд, и в течение двух лет, к концу 2028 года, работы будут завершены. Однако не найдено еще 48 349 403 евро для реконструкции отделений ЛОЦ и всего здания центра.

Мы прекрасно понимаем, что больница сама по себе не может найти всё необходимое финансирование, поскольку это может потребовать как перераспределения бюджета, так и пересмотра остатков различных европейских фондов, что в текущих условиях требует значительной политической воли. Также нас проинформировали, что больница готова взять кредит, как это делают медицинские учреждения в других странах, например, в Эстонии, где реконструкция проводилась с поддержкой международного займа, но даже для такого решения до сих пор нет политической поддержки.

Проект готов, закупки проведены — всё подготовлено для того, чтобы за 24 месяца у нас был современный онкологический центр. Не хватает только желания.

Мы призываем Министерство здравоохранения и Кабинет министров оказать необходимую поддержку медицинскому учреждению, где помощь получают 80% онкологических пациентов. Сегодняшние инвестиции в здравоохранение — это инвестиции в будущее общества. Каждый человек важен!", - написали работники Onkoalianse.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (1)

Важно 21:40

Важно 1 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (1)

Мир 21:38

Мир 1 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (1)

Важно 21:38

Важно 1 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (1)

Важно 21:07

Важно 1 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (1)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 1 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (1)

Важно 21:06

Важно 1 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (1)

Бизнес 21:01

Бизнес 1 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

