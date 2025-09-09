Советские инженеры по ресторанам не ходили? Личный взгляд

Об этом вашему автору рассказывал Владимир Георгиевич ДИОРДИЕВ, который 14 лет был руководителем оркестра ресторана «Метрополь». Несколько лет назад Диордиева не стало, но его воспоминания – интереснейшая страничка ушедшего глазами очевидца...

Однако сперва – об истории гостиницы «Метрополь». У нее славное прошлое.

В начале XX столетия ее основал на тогдашнем Театральном бульваре (ныне Аспазияс) Николай АНТОНОВ - отец известного рижского архитектора Сергея АНТОНОВА. Ее стены помнят Максима ГОРЬКОГО, Федора Ивановича ШАЛЯПИНА, выдающего хирурга Николая Ниловича БУРДЕНКО. Связана она и с именем знаменитого русского сыщика Аркадия КОШКО, возглавившего здесь операцию по задержанию торговцев поддельным золотом.

В 1954-м на какое-то время гостиница и ресторан превратились в «Падомью» («Советская») – от нового названия бульвара, на котором тогда находились. Но еще в советское время историческое название вернули – «Метрополь». Поэтому вдвойне интересны воспоминания человека, который не по слухам знает советский период этого места...

Владимир ДИОРДИЕВ несколько лет возглавлял оркестр в культовом баре «Юрас перле», потом – в ресторане «Таллин». В конце 1970-х пришел в «Метрополь». И с тех пор 14 лет руководил музыкальным коллективом.

Оркестр «Метрополя» в 1980-е. Поёт Клавдия ШИШКОВА, гитарист - Александр ГАВРИЛЕНКО, клавишник - Владимир ДИОРДИЕВ.

- В те годы в Риге хватало хороших ресторанов. Но вот парадокс: музыкальные коллективы обычно больше двух-трех лет не держались – распадались, - вспоминал собеседник. - Мы же все эти годы работали вместе, в одном и том же ресторане. Без ложной скромности - феномен на фоне остальных…

В оркестре было пять человек: помимо Диордиева это ударник Михаил БЕЛКИН, гитарист Александр ГАВРИЛЕНКО, бас-гитарист и клавишник Валдис ОШС, солистка Клавдия ШИШКОВА. Сам руководитель тоже играл на клавишных. Все музыканты еще и пели.

«Знаем, - усмехнется какой-нибудь строгий «знаток». - Это же кабак, уровень ниже плинтуса».

Сегодня – вполне возможно. Но не в советское время. Об этом вашему автору рассказывал и Раймонд ПАУЛС, который тоже играл в ресторане. Потому что это было не зазорно. Туда шли слушать живую, хорошую музыку.

- Это и привлекало народ в рестораны, - продолжал Диордиев. – Люди первым делом шли на живую музыку, потанцевать. В 1970-1980-е зал всегда был полон. С ходу попасть в «Метрополь» было невозможно. Нужно было заранее заказывать билеты…

Дилетанты среди музыкантов не задерживались. Дважды в год проводились конкурсы всех ресторанных оркестров, которые устраивало РЭКО – Рижское эстрадное концертное объединение. Возглавлял его Александр Николаевич СОТИКОВ – легендарная личность в латвийском музыкальном мире. Закончив консерваторию, был солистом в оперетте, потом создал свой ВИА, работал в «Эолике». Первое варьете в Латвии появилось с легкой руки Сотикова.

- Конкурсы в РЭКО, которые проводил Александр Николаевич, не были заорганизованными, формальными. Он любил импровизацию, эксперименты. Дает строчку - а ты должен был пойти и тут же сыграть…

Мастерство котировалось. В Риге тогда было десятка три ресторанов - и всюду живая музыка. Те коллективы, что занимали на конкурсах низкие места, вынуждены были уходить из центральных ресторанов, на их место приходили другие.

- Мы постоянно входили в тройку лучших, - говорил собеседник...

А что за публика шла в «Метрополь»? Рядом ведь - вокзал, базар.

- Разная. И моряки, и рыночные торговцы. В основном азербайджанцы, узбеки, приезжавшие в Ригу продавать фрукты и овощи. Приходили и постояльцы гостиницы... Однако была не только денежная публика. Шли потанцевать и работницы, закончившие смену на чулочно-носочных или текстильных фабриках, студенты, инженеры…Тогда у всех была работа и, что бы сейчас ни говорили, имелись и деньги, на которые люди могли посидеть в ресторане. Столик вечером на четверых стоил 20 рублей. Выложить 5 рублей мог любой. А на эти деньги были и закуска, и прохладительные напитки…

Лучшая кухня, по словам рассказчика, в те годы была в ресторане «Рига» - в малом и большом залах. Многие музыканты рижских кабачков в день зарплаты отправлялись чревоугодничать именно туда. Коллектив «Метрополя» - не исключение. Однако во второй половине 1980-х в сам «Метрополь» уже шли не только потанцевать, но и вкусно поесть.

Ансамбль «Метрополя» во время конкурса в РЭКО, 1985 год.

- В это время к нам перешли повара из ресторана «Рига» - их гостиница и ресторан закрылись на капитальный ремонт. А наша кухня переехала в кафе «Ленинград» на бульвар Райня. Повара из «Риги» брали не какими-то дефицитными деликатесами – просто отлично готовили. Были эти женщины из провинции и готовили по-домашнему…

Часто говорят, что «кабацкие музыканты» в те годы «ворочали деньжищами». Народ хотел слушать любимые мелодии и не скупился на заказы. Так ли?

- Играли мы то, что нравилось посетителям, что просили. И на русском, и на латышском, английском, итальянском. Однажды мне принесли утром кассету и попросили, чтобы вечером музыка уже звучала. Разучили... Спать иногда приходилось по два-три часа в сутки. Но заработанное мы не в кубышку прятали, не в дачи или виллы вкладывали, а покупали на них музыкальные инструменты. Тогда в магазинах хорошие было не достать…

Вот и за клавишным инструментом, итальянским, руководитель поехал в Москву. Купил по блату, с рук – такие вещи в магазинах не продавали. Отдал 6,5 тысячи рублей - огромную по тем временам сумму, сравнимую со стоимостью автомобиля. Но оно того стоило. Подобные инструменты в ту пору в Латвии были только у двух музыкантов.

Многие сами изготавливали аппаратуру – ударные, гитары. Договаривались и с моряками – те привозили гитары закордонные. За них тоже отдавали тысячи.

Руководитель оркестра с грустью вспоминал ушедшее время. Не только потому, что это - молодость, лучшие годы. Хорошие музыканты тогда были востребованы...

- Зайдите сегодня почти в любой ресторан – тошно. Ни людей, ни музыки. Все под запись, фонограмму. Потому что рестораны, как и всю Латвию, на корню скупили. В частности - скандинавы. А им не нужна живая музыка: у них другой стиль, традиции. Это наши музыканты могли петь вживую, без фанеры. Ладно бы оставили латышскую музыку – раз называют себя государством для латышей. Так и этого нет. Везде фонограмма на английском…

А эмоциональный заряд в ресторане, по мнению известного музыканта, можно получить только от живой музыки.

Кто-то из его коллег продолжает радовать народ живой музыкой. Правда, не в Латвии, а на Кипре. Хорошо, что хоть в их ресторанах это еще ценится...

А в золотые годы «Метрополя» живая музыка звучала там каждый день: официально - с 19.30 до 23.30, но нередко и позже. И даже когда в понедельник у оркестра был выходной, его заменяли дублеры - музыканты, которые также выдерживали конкурсные отборы и заменяли другие коллективы, когда те отдыхали.

- Я и сам по выходным часто работал. Звонят ребята из других ресторанов: «Володя, заболел клавишник, выручай!» Разве оставишь публику без живой музыки…

Илья ДИМЕНШТЕЙН

Все фото – из архива