Состояние здоровья детей, госпитализированных с инфекцией кишечной палочки, улучшается

В настоящее время в больнице лечатся 13 детей, пятеро из которых находятся в инфекционном отделении, а трое пациентов - в специализированных отделениях, куда они были переведены из реанимационного отделения, отметила Страуме.

В реанимации сейчас продолжают лечение пять пациентов, состояние здоровья которых с каждым днем улучшается, но какое-то время им еще потребуется заместительная терапия, пояснила специалист. Сегодня одного из детей могут перевести из реанимации в обычное отделение.

У 21 из 30 пациентов, лечившихся в ДКУБ от этой инфекции, развился гемолитико-уремический синдром. Из больницы на сегодня выписаны 17 заболевших.

Ранее сообщалось, что общее число выявленных случаев заражения кишечной палочкой E. coli в данный момент составляет 57, большинство заболевших - дети.

Центр профилактики и контроля заболеваний в понедельник сообщил, что анализ заболеваемости на данный момент не свидетельствует о дальнейшем распространении инфекции.