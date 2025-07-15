Сосчитаем? Учёные просят сообщать о «встрече» в лесу с этим грибом

Особенно ждут сообщений от жителей Даугавпилса и Латгалии, потому что там золотистый боровик пока встречается значительно реже, чем в прибрежных регионах.

Сообщать можно по э-почте: zane.strike@silava.lv или sms или WhatsApp: ‪+371 26571446‬. Еще можно сразу отправить информацию на портал: dabasdati.lv.

Ученые отмечают, что для составления карты распространения вида им подойдут и наблюдения прошлых лет.

Боровик золотистый (лат. Aureoboletus projectellus) — вид грибов семейства Болетовые. Встречается в Северной Америке, а с недавних пор его стали находить и в Европе. В Латвии считается инвазивным видом.