Сон или тренировка? Исследователи нашли однозначный ответ!

Учёные проанализировали огромный массив данных — более 28 миллионов дней активности у 70 тысяч людей — и увидели чёткую закономерность. Когда люди высыпались хотя бы 7 часов, они на следующий день больше двигались. Но если люди делали много шагов, это почти никак не улучшало их сон той же ночью.

То есть тренировка не гарантирует хороший сон, а вот сон заметно повышает энергию и желание двигаться.

Особенно важным оказался не столько сам объём сна, сколько его качество — меньше пробуждений, меньше ворочаться в процессе сна. Те, кто спал спокойнее, были активнее и стабильнее во время физических нагрузок.

Авторы исследования говорят, что большинству людей трудно одновременно выполнять и нормы сна, и нормы физической активности. Поэтому реальные рекомендации должны учитывать простой факт: здоровый режим начинается с ночи, а не с утренней тренировки.

Эксперты советуют уделить внимание базовым вещам: меньше экранов перед сном, стабильное время отхода ко сну, спокойная обстановка в спальне. Эти мелочи часто делают гораздо больше, чем попытка впихнуть тренировку в день, который и так начался с недосыпа.

Исследователи подводят итог:

если выбираете одно — выбирайте сон. Он сам подтолкнёт вас к движению.