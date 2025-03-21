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Солдатка? Вояшка? Воительница? Языковые эксперты представили новое латышское слово

Редакция PRESS 21 марта, 2025 18:06

Новости Латвии 0 комментариев

Эксперты по латышскому языку из Центра государственного языка решили, что слово «karavīrs» («Солдат», «военнослужащий», или дословно - «военный мужчина») теперь также будет женского рода — «karavīre», но еще неизвестно, как это примет общество, в том числе Национальные вооруженные силы.

Об этом в программе Латвийского радио «Как жить лучше» рассказали преподаватель Рижского университета имени Страдыня, доктор филологических наук, лингвист Дите Лиепа и профессор Латвийского университета, лингвист и переводчик Андрейс Вейсбергс.

В марте состоялось заседание комиссии экспертов по латышскому языку Центра государственного языка, на котором обсуждалось несколько интересных вопросов.

«Одним из них было то, что cлово «karavīrs» теперь также будет иметь женский род — «karavīre», поскольку все больше говорится об участии женщин как в службе, так и в других сферах вооруженных сил», — сказал Лиепа.

Еще одной причиной этих изменений является то, что слово «kareivis», обозначающее первое (низшее) звание в армии, уже находится в женском роде — «kareive». Поэтому, чтобы избежать путаницы относительно того, какое имя имеет женский род, а какое нет, было решено, что оба имени будут иметь женский род.

Лиепа считает, что необходимо посмотреть, как это примут и воспримут вооруженные силы. «Но в любом случае мы не поддержали никакое другое подобное обозначение», — заявила она.

Лингвист отметила, что в настоящее время в латышском языке остались две профессии, не имеющие официального термина для противоположного пола — это «māsa» и «vecmāte» («медсестра» и «акушерка»). Названия других профессий были приняты в большей или меньшей степени в обоих полах.

«К этому нужно привыкнуть. В свое время, когда были приняты «mērs» и «mēre» (мэр и его женская версия), было много сопротивления, говорили, что никто никогда так не скажет, но теперь вы время от времени слышите и «mēre». Те, кому не нравится «mēre», могут сказать , они могут сказать «domes priekšsēdētāja» (председательница думы). Каждый может найти вариант, который ему нравится. Точно так же 20 лет назад было много сопротивления слову «tulce» (переводчица). Сейчас прошло более 20 лет, и все его используют, нет никакого удивления или возмущения, что «tulce» также в женском роде», - сказал Лиепа.

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