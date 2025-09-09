Соболезнования родным! Ушла из жизни наша коллега Надежда Терехович

Надя была легкой на подъем, веселой, талантливой, неравнодушной и жизнерадостной. Она успевала заботиться о семье и при этом отдавать так много времени и своего сердца любимой работе в газете.

Надежда навсегда останется в нашей памяти как прекрасный человек, любящая и преданная мать и жена, как тонкий и талантливый профессионал своего дела. Нам будет не хватать ее улыбки и написанных ею статей.

Утрата эта тяжела, безвременна и невосполнима. Двадцать лет она была с нами и читателями еженедельника.

С выражением глубокого соболезнования родным и близким,

коллеги и партнеры издательского дома, сослуживцы и просто друзья.