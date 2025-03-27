Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 27. Марта Завтра: Gustavs, Gusts, Talrits
Доступность

Сняли 40 евро! Гостья столицы в общественном транспорте Риги нарвалась на ложный QR-код? (1)

Редакция PRESS 27 марта, 2025 20:39

Важно 1 комментариев

LETA

Мошенники стали наклеивать свои коды поверх настоящих кодов Rīgas satiksme, об этом в соцсети Facebook рассказала столкнувшаяся с этим женщина.

Она отсканировала QR-код в транспорте. И сначала её пришло сообщение о снятии 0,50 центов за регистрацию, а позже второе - о снятии 40 евро. Инцидент произошел 24 марта около 17:00 в трамвае № 10. 

«Вчера был тот редкий случай, когда я ехала в общественном транспорте Риги. В 10-м трамвае мне нужно было купить билет, и я радостно отсканировала QR-код, который был наклеен в нескольких местах в вагоне. Сегодня с моей карты списали 40 евро. Я связалась с банком, заблокировала карту и хочу предупредить всех таких же "провинциалов", как я, кто редко пользуется общественным транспортом в столице. Будьте осторожны! Компания называется "FINDANDLOC" и требует ввести данные карты», – говорится в публикации.

Предприятие Rīgas satiksme отреагировало на эту историю. После распространения этой информации компания Rīgas satiksme идентифицировала конкретный трамвай и проверила все QR-коды, находящиеся в нем. 

«Зайдя в трамвай, я не увидела рядом никакой информации о том, как действовать. Увидела вывешенные QR-коды. Подумала – отсканирую код и посмотрю, что произойдет. Открылась какая-то страница. Как человек, который не знает, как должно выглядеть официальное приложение, я решила, что все в порядке. Запросили данные карты – это не показалось мне странным, потому что в интернет-магазинах их тоже требуют. Если их запрашивают в общественном транспорте Риги, то это кажется безопасным», - объясняет женщина.

Руководитель отдела общественных отношений Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане сообщила, что в трамвае не нашли подозрительных кодов. Так что, возможно, история списания денег вообще не связана с Rīgas satiksme.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

У Хургады затонула туристическая подлодка: все погибшие — граждане России (1)

Важно 21:08

Важно 1 комментариев

Шесть человек погибли в четверг, когда туристическая подводная лодка затонула у побережья, сообщил губернатор провинции Амр Ханафи. По его словам, еще 39 человек — все остальные, кто был на борту — спасены, пишет Русская служба Би-би-си.

Шесть человек погибли в четверг, когда туристическая подводная лодка затонула у побережья, сообщил губернатор провинции Амр Ханафи. По его словам, еще 39 человек — все остальные, кто был на борту — спасены, пишет Русская служба Би-би-си.

Читать
Загрузка

Нападение с ножом в центре Амстердама: пострадали пять человек (1)

Важно 20:53

Важно 1 комментариев

В результате нападения с ножом в центре Амстердама пострадали пять человек. В четверг, 27 марта, неизвестный мужчина напал на прохожих на одной из улиц близ площади Дам, подозреваемого удалось задержать, заявила полиция в столице Нидерландов.

В результате нападения с ножом в центре Амстердама пострадали пять человек. В четверг, 27 марта, неизвестный мужчина напал на прохожих на одной из улиц близ площади Дам, подозреваемого удалось задержать, заявила полиция в столице Нидерландов.

Читать

Арманд Рукс: есть основания полагать, что Русиньш плохо кончил (1)

Выбор редакции 20:44

Выбор редакции 1 комментариев

Розыск Леона Русиньша, объявленный в международное расследование, продолжается. Начальник Государственной полиции Арманд Рукс поделился своими мыслями о судьбе Леона Русиньша, сообщает nra.lv.

Розыск Леона Русиньша, объявленный в международное расследование, продолжается. Начальник Государственной полиции Арманд Рукс поделился своими мыслями о судьбе Леона Русиньша, сообщает nra.lv.

Читать

Слишком мягкий приговор: прокуратура требует для блогера Матаева более суровое наказание (1)

ЧП и криминал 20:26

ЧП и криминал 1 комментариев

Прокурор подал протест на приговор Рижского городского суда, приговорившего гражданина Латвии Дмитрия Матаева к году лишения свободы за оправдание российских военных преступлений и разжигание национальной вражды. В ноябре 2024 года Рижский городской суд признал подсудимого виновным и приговорил его к соответствующему наказанию.

Прокурор подал протест на приговор Рижского городского суда, приговорившего гражданина Латвии Дмитрия Матаева к году лишения свободы за оправдание российских военных преступлений и разжигание национальной вражды. В ноябре 2024 года Рижский городской суд признал подсудимого виновным и приговорил его к соответствующему наказанию.

Читать

Саммит «коалиции желающих»: Макрон анонсировал «франко-британскую миссию» в Украине (1)

Важно 20:18

Важно 1 комментариев

Лидеры почти 30 стран, представители руководства НАТО и ЕС собрались во французской столице, чтобы обсудить увеличение помощи Киеву и развёртывание европейских миротворческих сил для обеспечения долгосрочного мира.

Лидеры почти 30 стран, представители руководства НАТО и ЕС собрались во французской столице, чтобы обсудить увеличение помощи Киеву и развёртывание европейских миротворческих сил для обеспечения долгосрочного мира.

Читать

Крах отрасли? Весь TikTok обсуждает, что маркетинговые агентства «не ловят мышей» (1)

Важно 20:15

Важно 1 комментариев

В социальной сети TikTok разгорелось обсуждение - рекламные агентства, даже самые крупные, получая деньги от клиента, не стараются их "отработать", а вручают в качестве рекламного продукта нерабочие стратегии и откровенно плохие макеты.

В социальной сети TikTok разгорелось обсуждение - рекламные агентства, даже самые крупные, получая деньги от клиента, не стараются их "отработать", а вручают в качестве рекламного продукта нерабочие стратегии и откровенно плохие макеты.

Читать