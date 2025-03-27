Она отсканировала QR-код в транспорте. И сначала её пришло сообщение о снятии 0,50 центов за регистрацию, а позже второе - о снятии 40 евро. Инцидент произошел 24 марта около 17:00 в трамвае № 10.

«Вчера был тот редкий случай, когда я ехала в общественном транспорте Риги. В 10-м трамвае мне нужно было купить билет, и я радостно отсканировала QR-код, который был наклеен в нескольких местах в вагоне. Сегодня с моей карты списали 40 евро. Я связалась с банком, заблокировала карту и хочу предупредить всех таких же "провинциалов", как я, кто редко пользуется общественным транспортом в столице. Будьте осторожны! Компания называется "FINDANDLOC" и требует ввести данные карты», – говорится в публикации.

Предприятие Rīgas satiksme отреагировало на эту историю. После распространения этой информации компания Rīgas satiksme идентифицировала конкретный трамвай и проверила все QR-коды, находящиеся в нем.

«Зайдя в трамвай, я не увидела рядом никакой информации о том, как действовать. Увидела вывешенные QR-коды. Подумала – отсканирую код и посмотрю, что произойдет. Открылась какая-то страница. Как человек, который не знает, как должно выглядеть официальное приложение, я решила, что все в порядке. Запросили данные карты – это не показалось мне странным, потому что в интернет-магазинах их тоже требуют. Если их запрашивают в общественном транспорте Риги, то это кажется безопасным», - объясняет женщина.

Руководитель отдела общественных отношений Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане сообщила, что в трамвае не нашли подозрительных кодов. Так что, возможно, история списания денег вообще не связана с Rīgas satiksme.