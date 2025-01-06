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Сначала раскупите дорогие: министр — о снижении цен на лекарства

© LETA 6 января, 2025 12:05

Новости Латвии 0 комментариев

После того, как аптеки распродадут закупленные в прошлом году лекарства, цены на них снизятся, сказал министр здравоохранения Хосам Абу Мери в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

На прошлой неделе Министерство здравоохранения провело мониторинг текущих цен на лекарства и констатировало, что они снизились. По словам министра, снижение цен затронет еще больше препаратов, когда будут распроданы лекарства, закупленные в прошлом году по другим ценам.

Глава Минздрава подчеркнул, что часть лекарств подешевеет с февраля, и не согласился с представителями фармацевтической отрасли, которые заявляют, что новая система вызвала хаос. Министр призвал людей быть терпеливыми, поскольку новая система только вводится, однако она работает.

Как сообщалось, с этого года действует новая модель ценообразования на лекарства, в соответствии с которой за распространение одной упаковки рецептурных лекарств установлена фиксированная наценка в размере 0,50 евро, а также введена плата за обслуживание рецептов.

Впредь жителям придется платить 75 центов за рецепт, еще 75 центов крупным аптекам за обслуживание каждого рецепта заплатит государство, а каждая единственная аптека в населенном пункте получит от государства 1,75 евро за рецепт.

Новая модель предусматривает повышение доступности инновационных препаратов - расширен перечень компенсируемых лекарств и уравнен механизм наценки, в результате чего медикаменты будут стоить меньше.

Плата за рецепты, выписанные детям до 18 лет, взиматься не будет. Также от нее освобождены люди со статусом малоимущих.

Введение новой модели министр обосновал тем, что цены на медикаменты в Латвии до сих пор были выше, чем в Литве и Эстонии. По мнению министра, благодаря изменениям рецептурные лекарства станут дешевле и изменится прежняя модель наценки, на необходимость чего указывали Совет по конкуренции, Всемирная организация здравоохранения и Всемирный банк.
 

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