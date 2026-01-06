Сначала наведём порядок, а уж потом устроим выборы: Трамп о будущем Венесуэлы

По его словам, проведение голосования невозможно до наведения порядка в стране. «Сначала мы должны навести порядок. Выборы невозможны, на это потребуется время», — отметил Трамп, не уточнив возможные сроки.

Американский лидер подчеркнул, что США не находятся в состоянии войны с Венесуэлой. Он заявил, что исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес сотрудничает с Белым домом, однако добавил, что до свержения Николаса Мадуро никаких контактов между ней и американской стороной не было.

Трамп также допустил повторное применение силы в случае прекращения сотрудничества. «Мы готовы это сделать. На самом деле, мы и предполагали это сделать», — сказал он, намекнув на возможность повторного ввода войск.

Кроме того, Трамп опроверг сообщения о том, что отказ от поддержки лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо был связан с Нобелевской премией мира. «Она не должна была победить. Но это никак не повлияло на мое решение», — подчеркнул он.

В ночь на 3 января американский спецназ похитил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Их вывезли в США и заключили под стражу по обвинениям в причастности к наркопреступлениям.

После этого Делси Родригес, занимавшая пост вице-президента, принесла присягу в качестве исполняющей обязанности главы государства. Она осудила произошедшее, однако обратилась к Вашингтону с призывом к миру и диалогу.

Трамп заявил, что США готовы сотрудничать с Родригес, однако управление Венесуэлой, по его словам, временно будет осуществляться американскими властями — до «безопасной, надлежащей и разумной передачи власти».