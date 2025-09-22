Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Смысла нет, только куча слов»: кто на самом деле пишет за министров?

Редакция PRESS 22 сентября, 2025 16:51

Важно 0 комментариев

«Проблем очень много, куда ни посмотри, в каждой министерстве можно насчитать десятки проблем, но если смотреть на общую макро-картину, то нет ощущения, что действительно решаются самые важные и значимые вопросы», — так оценил работу правительства Эвики Силини за два года социолог, глава центра исследований рынка и общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш в программе TV24 “Nedēļa. Post scriptum”.

По его словам, в политике уже давно наступила эпоха постмодернизма. «Что делают политики? Просто складывают слова в бессмысленные кучи. Они только и делают, что говорят — придумывают разные декларации, лозунги, программы и через СМИ вываливают это на общество. Суть не в том, чтобы решать проблемы, а в том, чтобы “накидать слов”, а дальше “носки сами постираются”. Так система работает уже долгое время, и это особенно заметно в Латвии. Нужны декларации правительства — и их составляют. Причём сегодня это ещё проще: можно попросить искусственный интеллект, и он за минуту нагенерирует красивые слова про устойчивое развитие. Смотря на заявления правительства, создаётся впечатление, что они сами эти тексты не писали, а это искусственный интеллект накидал умные фразы», — сказал Кактиньш.

«Такова современность. И это буквально драма. Смысла нет, есть только куча слов», — подчеркнул социолог.

Политический эксперт и предприниматель Артис Кампарс (“Jaunā vienotība”) согласился с этой оценкой, добавив, что «правительство серое» и «невыразительное».

По словам Кампарса, не так важны рейтинги, как тот факт, что значительная часть министров просто неизвестна обществу. «Например, министра культуры Агнесе Лаце, министра юстиции Инесе Либиню-Эгнере или министра климата и энергетики Каспара Мелниса не знает как минимум треть жителей, и ещё треть не имеет о них никакого мнения. То есть это такие “невидимые” министры, и большинство в правительстве именно такие».

Он отметил, что в правительстве есть лишь «две с половиной заметные фигуры». Это, конечно, премьер-министр и министр здравоохранения Хосам Абу Мери — их действительно знают, видят, оценивают их работу, их коммуникацию замечают. Отчасти ещё выделяется министр иностранных дел Байба Браже, но остальные — просто серые и незаметные люди, которые что-то делают, но общество не видит, кто именно «сидит за рулём», куда едет эта «машина» и чем они занимаются. Поэтому и появляются разные эпитеты в адрес правительства — потому что ни общение, ни результаты не соответствуют ожиданиям людей.

Коллапс на границе: люди сутками ждут, чтобы вернуться домой (ВИДЕО)

Важно 18:59

После закрытия Польшей границы с Белоруссией автобусы, возвращающиеся в страну, были вынуждены ехать через Латвию. На латвийско-белорусской границе образовались огромные заторы, где люди простаивают сутками без нормальных условий, сообщает портал Jauns.lv.

После закрытия Польшей границы с Белоруссией автобусы, возвращающиеся в страну, были вынуждены ехать через Латвию. На латвийско-белорусской границе образовались огромные заторы, где люди простаивают сутками без нормальных условий, сообщает портал Jauns.lv.

Загрузка

Реформа в школах: недобор учеников ударит прямо по финансам

Новости Латвии 18:51

В следующем году с введением новой модели финансирования школ в полном объеме Министерство образования и науки (МОН) планирует ввести переходный этап в финансировании средних школ, сообщили агентству ЛЕТА в МОН.

В следующем году с введением новой модели финансирования школ в полном объеме Министерство образования и науки (МОН) планирует ввести переходный этап в финансировании средних школ, сообщили агентству ЛЕТА в МОН.

Повышение НДС на латвийскую прессу на русском бьёт не только по русским — по всем: издатель Андрей Козлов

Важно 18:47

С 2026 года в Латвии будет введена стандартная ставка НДС 21% для книг и прессы на русском языке. Книги и пресса на латышском и языках ЕС по-прежнему будут облагаться по сниженной ставке 5%.

С 2026 года в Латвии будет введена стандартная ставка НДС 21% для книг и прессы на русском языке. Книги и пресса на латышском и языках ЕС по-прежнему будут облагаться по сниженной ставке 5%.

Повод для гордости: новая тюрьма самая современная в Балтии (ФОТО)

Важно 18:40

Новая Лиепайская тюрьма - самая современная тюрьма в Балтии, а возможно, и во всей Северной Европе, заявил агентству ЛЕТА государственный секретарь Министерства юстиции Михаил Папсуевич.

Новая Лиепайская тюрьма - самая современная тюрьма в Балтии, а возможно, и во всей Северной Европе, заявил агентству ЛЕТА государственный секретарь Министерства юстиции Михаил Папсуевич.

Откуда такие дикие цены! Португальский бизнесмен пытается разобраться

Выбор редакции 18:34

Когда я впервые приехал в Латвию из Португалии, моё главное впечатление было связано не с чудесными лесами или с праздником Янова дня, а с необоснованно высокими ценами на продукты, которые, казалось, нарушали не только законы экономики, но и законы физики. О своих впечатлениях о ценах в Латвии на портале pietiek.com поделился торговец продуктами питания из Португалии Леандро Силва. Ниже приводим его заметки.

Когда я впервые приехал в Латвию из Португалии, моё главное впечатление было связано не с чудесными лесами или с праздником Янова дня, а с необоснованно высокими ценами на продукты, которые, казалось, нарушали не только законы экономики, но и законы физики. О своих впечатлениях о ценах в Латвии на портале pietiek.com поделился торговец продуктами питания из Португалии Леандро Силва. Ниже приводим его заметки.

Коррупция с «гостайной»: инспекторов из налоговой обвинили в растрате

Важно 18:18

Два бывших должностных лица Службы государственных доходов (СГД), возможно, незаконно получили и растратили специальные финансовые средства, сообщил Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB). Дело передано в прокуратуру, сообщает LSM.

Два бывших должностных лица Службы государственных доходов (СГД), возможно, незаконно получили и растратили специальные финансовые средства, сообщил Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB). Дело передано в прокуратуру, сообщает LSM.

Обвинялся в домогательствах, теперь снова работает: дело о неврологе Вишкерсе

ЧП и криминал 18:11

В начале года Балтийский центр расследовательской журналистики Re:Baltica сообщил о возможных домогательствах невролога Леонида Вишкерса к пациенткам. Полиция начала расследование, а сам врач временно прекратил работу. Теперь он возобновил приём пациентов, сообщила передача LTV DeFacto.

В начале года Балтийский центр расследовательской журналистики Re:Baltica сообщил о возможных домогательствах невролога Леонида Вишкерса к пациенткам. Полиция начала расследование, а сам врач временно прекратил работу. Теперь он возобновил приём пациентов, сообщила передача LTV DeFacto.

