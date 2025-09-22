«Смысла нет, только куча слов»: кто на самом деле пишет за министров?

По его словам, в политике уже давно наступила эпоха постмодернизма. «Что делают политики? Просто складывают слова в бессмысленные кучи. Они только и делают, что говорят — придумывают разные декларации, лозунги, программы и через СМИ вываливают это на общество. Суть не в том, чтобы решать проблемы, а в том, чтобы “накидать слов”, а дальше “носки сами постираются”. Так система работает уже долгое время, и это особенно заметно в Латвии. Нужны декларации правительства — и их составляют. Причём сегодня это ещё проще: можно попросить искусственный интеллект, и он за минуту нагенерирует красивые слова про устойчивое развитие. Смотря на заявления правительства, создаётся впечатление, что они сами эти тексты не писали, а это искусственный интеллект накидал умные фразы», — сказал Кактиньш.

«Такова современность. И это буквально драма. Смысла нет, есть только куча слов», — подчеркнул социолог.

Политический эксперт и предприниматель Артис Кампарс (“Jaunā vienotība”) согласился с этой оценкой, добавив, что «правительство серое» и «невыразительное».

По словам Кампарса, не так важны рейтинги, как тот факт, что значительная часть министров просто неизвестна обществу. «Например, министра культуры Агнесе Лаце, министра юстиции Инесе Либиню-Эгнере или министра климата и энергетики Каспара Мелниса не знает как минимум треть жителей, и ещё треть не имеет о них никакого мнения. То есть это такие “невидимые” министры, и большинство в правительстве именно такие».

Он отметил, что в правительстве есть лишь «две с половиной заметные фигуры». Это, конечно, премьер-министр и министр здравоохранения Хосам Абу Мери — их действительно знают, видят, оценивают их работу, их коммуникацию замечают. Отчасти ещё выделяется министр иностранных дел Байба Браже, но остальные — просто серые и незаметные люди, которые что-то делают, но общество не видит, кто именно «сидит за рулём», куда едет эта «машина» и чем они занимаются. Поэтому и появляются разные эпитеты в адрес правительства — потому что ни общение, ни результаты не соответствуют ожиданиям людей.