Смертельное ДТП: женщина-пешеход погибла в Лудзенском крае

ДТП произошло в 08:09 на Резекненском шоссе (A12). По факту гибели женщины начат уголовный процесс.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 147 ДТП, в авариях пострадали восемь человек.

За различные нарушения правил дорожного движения полиция составила 424 протокола, в том числе 133 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты два административных и шесть уголовных процессов, а за управление транспортным средством под воздействием наркотических веществ - один уголовный процесс.

