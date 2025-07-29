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Смертельно опасная бактерия в море и заразные комары: с новым климатом приходят и новые угрозы

© Lsm.lv 29 июля, 2025 17:44

Новости Латвии 0 комментариев

На пляжах Северного моря и Балтики уже замечена опасная бактерия Vibrio vulnificus, которая стала серьезной проблемой в США — во Флориде в этом году от нее умерли уже четыре человека, а в целом в Америке ею ежегодно заражаются от 150 до 200 человек, причем каждый пятый погибает. Но это не единственная угроза — есть еще и опасные комары. О новых вызовах для Латвии, связанных с климатическими изменениями, рассказал ведущий научного блога передачи «Домская площадь» на Латвийском радио 4 Константин Ранкс.

Ранее бактерия Vibrio vulnificus была угрозой для туристов и любителей морепродуктов в тропических и субтропических регионах. Однако теперь этот опасный патоген продвигается все севернее, и в ближайшем будущем, возможно, дойдет до нас.

«Эта бактерия уже стала появляться на пляжах Северного моря и Балтики. За ней сейчас ведется очень серьёзное наблюдение. И хотя это никакая не пандемия, не катастрофа — все-таки нужно соблюдать некие элементарные правила. Например, если вы нашли в море мидию — не надо ее открывать и пытаться съесть. Вполне возможно, что она заражена этой бактерией. Плюс эта бактерия может проникать под кожу человека, если там есть открытые раны. Поэтому идея промыть морской водой ранку — не самая лучшая», — говорит эксперт.

Не меньшую опасность в наших широтах скоро будут представлять собой комары — переносчики различных заболеваний.

«К сожалению, это уже реальность — эти комары движутся все дальше на север, потому что климат меняется: у нас теперь мягкие зимы, а лето превращается во влажные тропики. В частности, есть угроза, что у нас появятся комары, переносящие лихорадку Западного Нила и лихорадку Денге — болезни, которые человека, как правило, не убивают, но делают нетрудоспособным на многие недели».

Сейчас в Латвии ведется мониторинг ситуации, и в разных регионах установлены ловушки для комаров. «Пока сообщений о вредоносных насекомых не поступало. Но если они уже в Центральной Европе, то возможность того, что они окажутся в наших границах — это вопрос нескольких лет. В конце концов, комар может к нам прилететь и на борту самолета».

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