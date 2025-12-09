Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Смертельная волна на Тенерифе: четыре туриста погибли в знаменитом природном бассейне (1)

Редакция PRESS 9 декабря, 2025 15:28

Всюду жизнь 1 комментариев

На испанском острове Тенерифе мощная океанская волна снова унесла в море группу людей, купавшихся в популярном природном бассейне Isla Cangrejo на побережье Лос-Гигантес. Погибли четыре человека, ещё один остаётся пропавшим.

Троих — мужчину 35 лет, женщину 55 лет и ещё одного мужчину — обнаружили спасатели. Поиски велись на гидроциклах и с воздуха. Четвёртая пострадавшая умерла в больнице — её удалось реанимировать на месте, но травмы оказались слишком тяжёлыми.

По данным местных СМИ, в районе действовало предупреждение о сильном волнении, а сам бассейн был закрыт с 3 декабря. Жители говорят, что туристы часто игнорируют сигнальные таблички и ограждения, не представляя, насколько опасным становится этот участок побережья при шторме.

Бассейн расположен почти на уровне моря: с одной стороны его защищает цементная стенка, с другой — вулканические скалы. Во время высокой волны океан легко переливается через барьер и буквально “всасывает” людей в открытое море. Вернуться обратно почти невозможно — под водой скользкие камни и сильное течение.

«Люди не знают, какой здесь океан. Опасность недооценивают. Со скал невозможно подняться обратно», — рассказали местные жители.

Мэр муниципалитета Сантьяго-дель-Тейде Эмилио Наварро выразил соболезнования семьям погибших и призвал туристов строго соблюдать предупреждения: знаки и ограждения — не формальность, а реальная защита от смертельных волн.

Турецкий F-16 сбил беспилотник над Чёрным морем: видимо, тот охотился за российским танкером
Мимо нас пройдут миллионы евро: это решение изменит будущее Латвии
Заплати и откажись от семьи: серьезные перемены для иностранцев в Латвии
Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку (1)

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год (1)

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда (1)

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность (1)

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать (1)

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО (1)

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций (1)

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

