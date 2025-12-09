Троих — мужчину 35 лет, женщину 55 лет и ещё одного мужчину — обнаружили спасатели. Поиски велись на гидроциклах и с воздуха. Четвёртая пострадавшая умерла в больнице — её удалось реанимировать на месте, но травмы оказались слишком тяжёлыми.

По данным местных СМИ, в районе действовало предупреждение о сильном волнении, а сам бассейн был закрыт с 3 декабря. Жители говорят, что туристы часто игнорируют сигнальные таблички и ограждения, не представляя, насколько опасным становится этот участок побережья при шторме.

Бассейн расположен почти на уровне моря: с одной стороны его защищает цементная стенка, с другой — вулканические скалы. Во время высокой волны океан легко переливается через барьер и буквально “всасывает” людей в открытое море. Вернуться обратно почти невозможно — под водой скользкие камни и сильное течение.

«Люди не знают, какой здесь океан. Опасность недооценивают. Со скал невозможно подняться обратно», — рассказали местные жители.

Мэр муниципалитета Сантьяго-дель-Тейде Эмилио Наварро выразил соболезнования семьям погибших и призвал туристов строго соблюдать предупреждения: знаки и ограждения — не формальность, а реальная защита от смертельных волн.