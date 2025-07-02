Смена руководства в штабе Земессардзе: Бубуциса сменил Озолиньш

В церемонии приняли участие заместитель начальника Объединённого штаба Национальных вооружённых сил (НВС) по оперативным вопросам бригадный генерал Эгилс Лещинскис, командир Земессардзе полковник Айварс Крюковс, командиры бригад и батальонов Земессардзе, а также командиры родов войск регулярных сил НВС.

Полковник Озолиньш начал службу в НВС в 1993 году. После окончания Национальной академии обороны проходил службу в Службе безопасности, затем в штабе НВС. С 2007 года командовал Штабным батальоном. Участвовал в двух международных операциях — в Косово и Афганистане. Затем занимал руководящие должности в Командовании подготовки и в Объединённом штабе НВС.

В 2017 году Озолиньш возглавил 2-ю Видземскую бригаду Земессардзе. С 2021 года представлял Латвию в командовании трансформации союзных войск НАТО (Allied Command Transformation) в США. За время службы неоднократно награждён государственными, национальными и зарубежными наградами.

Полковник Бубуцис занимал должность начальника штаба Земессардзе с 2019 года. Его профессиональный опыт, стратегическое мышление и лидерский подход внесли значительный вклад в развитие оперативных способностей подразделения и эффективность его работы на всех уровнях.

Земессардзе — крупнейшая структура НВС и основа территориальной обороны Латвии.