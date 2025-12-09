Сложная ситуация в «airBaltic» не изменилась: почему?

Хотя компания улучшила рентабельность за девять месяцев этого года (в прошлом году она работала с убытком в 48,5 млн евро), положительный вклад в прибыль внесла не операционная деятельность, а благоприятная динамика валютных курсов.

Операционная рентабельность компании по-прежнему низкая, а дополнительное давление приводит к очень дорогому обслуживанию долга.

По сути, существенных изменений в финансовом положении компании нет - финансовая отчетность в настоящее время отражает последствия предыдущих решений и действий, связанных с расширением парка и выпуском дорогих облигаций.

"Fitch" понизило кредитный рейтинг компании в связи с сокращением свободных денежных средств (например, коэффициент абсолютной ликвидности снизился с 9,4% в начале года до 2,5% в конце сентября). Дефицит денежных средств продолжает расти из-за высоких процентных платежей по облигациям и больших лизинговых платежей.

Председатель совета "airBaltic" Андрей Мартынов также не отрицает, что сигналы "Fitch" заслуживают внимания. Он говорит, что колебания и уровень риска в авиационной отрасли в целом в полной мере относятся и к "airBaltic".

Кроме того, геополитические особенности нашего региона ещё больше усугубляют это влияние.

"Авиационная отрасль в целом в настоящее время сталкивается со все более сложными условиями. По всей Европе производители не могут достаточно оперативно поставлять двигатели и запасные части, из-за чего самолёты зачастую требуют более длительного обслуживания, что, конечно же, увеличивает расходы. Это общие проблемы отрасли, характерные не только для "airBaltic"". Однако текущие прогнозы показывают, что ситуация постепенно нормализуется к 2026 году", - говорит Мартынов.

Он также указывает на несколько наиболее важных аспектов оценки "Fitch". Во-первых, стабильное и лидирующее положение "airBaltic" на рынке стран Балтии. Авиакомпания является лидером в странах Балтии, и её роль в развитии Риги как авиационного узла значительна. Этот фактор оценивается "Fitch" как долгосрочное преимущество.

Во-вторых, внешние условия и давление со стороны издержек. Проблемы с доступностью двигателей, сбои в цепочке поставок - это риски, которые косвенно определяют потребности в капитале не только "airBaltic", но и значительной части европейской авиационной отрасли.

В-третьих, в отрасли существует чёткое мнение, что влияние этих технических проблем и проблем с поставками будет постепенным и временным".

(Diena)