Сложилось впечатление, что они ищут новое место жительства: Лангу напугало фото с Центрального рынка

"Пейзаж с Центрального рынка. Вроде как экскурсия - арабский гид держит зелёный флажок. К сожалению, создается впечатление, что они интересуются новым пространством для жизни...", - пишет Ланга.

Aina no Centrātirgus. It kā ekskursija, - arābu gids bija ar zaļo karodziņu. Diemžēl radās iespaids, ka viņi interesējas par jaunu dzīves telpu.... pic.twitter.com/JjzEHkSK90 — Liāna Langa (@liana_langa) July 31, 2025

За первые пять месяцев этого года Ригу посетили 423 567 иностранных туристов, что на 15,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует обобщенная Центральным статистическим управлением (ЦСУ) информация.

Руководитель отдела международного маркетинга Рижского агентства инвестиций и туризма Рита Петерсоне заявила агентству LETA, что в Риге в мае зафиксирован рост числа туристов из ряда европейских стран. Так, число обслуженных гостей из Соединенного Королевства выросло более чем на 35%, из Германии - на 11%, из Швеции - на 15%, из Норвегии - на 22%, из Италии - на 17%, из Франции - на 23%, а из Польши - на 12%.

Петерсоне добавила, что эти показатели подтверждают стабильный рост и повышение популярности Риги как туристического направления в международном масштабе.