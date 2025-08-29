Словакия возобновила прием заявлений граждан РФ на турвизы

Словакия возобновила прием документов на туристические визы гражданам России, приостановленный в 2022 году, сообщается на сайте визового центра BLS International. Российские СМИ обратили на это внимание в четверг, 28 августа.

"Словакия в России теперь принимает заявления на получение визы с целью туризма", - говорится на сайте организации. Визовые центры Словакии принимают документы на туристическую визу в двух городах России - Москве и Санкт-Петербурге.

На сайте BLS также подчеркивается, что российские паспорта, выданные жителям самопровозглашенных республик "ЛНР" и "ДНР", не признаются, если до 24 апреля 2019 года их владельцы не являлись гражданами РФ. В этот день президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями Донецкой и Луганской областей Украины.

Для посещения Словакии россиянам необходима Шенгенская виза для краткосрочных поездок либо национальная виза для длительного пребывания. После начала российского вторжения в Украину около десяти государств Шенгенской зоны, в том числе Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия и Словакия, прекратили выдачу туристических виз россиянам. Остальные страны Шенгенской зоны ужесточили требования к необходимым документам.