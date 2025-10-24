Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сливочное масло из пальмы? ПВС «не смогла» определить состав добавки масла из индийского магазина в Риге

Редакция PRESS 24 октября, 2025 17:57

Важно 0 комментариев

Житель Риги купил в индийском магазине продукт под названием «Desi Ghee», характерный для индийской кухни — топлёное и очищенное сливочное масло из коровьего молока. Однако у покупателя возникли подозрения, что в нём может быть пальмовое масло. После проверки Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) действительно обнаружила в образце не-молочные жиры, которые не допускаются в настоящем гхи. В результате продажа конкретной партии была приостановлена, сообщила программа LTV “4. studija”.

Гхи получают путём длительного топления сливочного масла, чтобы удалить воду и белки. Покупатель рассказал, что в магазине продукт продавался под названием Desi Ghee, но на самом деле оказался смесью пальмового масла и небольшого количества настоящего гхи: «Я посетил магазин индийских товаров и купил продукт под названием Desi Ghee. Но в магазине они продают пальмовое масло, а не настоящее топлёное сливочное масло, и это очень опасно для здоровья. Два года назад, употребляя этот же Desi Ghee, я столкнулся с серьёзными проблемами с печенью и нуждался в лечении. На этот раз я заметил, что они смешивают пальмовое масло с небольшим количеством настоящего гхи, потому что в прозрачной упаковке видно разницу в цвете и чувствуется сильный запах пальмового масла, имитирующий аромат гхи.»

В присланном для журналистов видео также заметны неоднородная текстура и слоистость: признаки подделки, так как настоящее гхи должно быть равномерным по консистенции.

Инспектор Интарс Саушс из рижского управления PVD пояснил:

«Во время проверки мы взяли образец для анализа на наличие немолочных жиров. Результаты подтвердили их присутствие. Если это гхи, там должны быть только молочные жиры».

Хотя нарушение подтверждено, лаборатория не определяла точный состав примеси, поэтому нельзя с полной уверенностью утверждать, что это именно пальмовое масло.

Продажа партии остановлена, производителю направлен запрос о документах и составе. Возможен вариант, что продукт был неправильно маркирован. Расследование продолжается, начат административный процесс.

PVD подчеркнула, что использование пальмового масла не запрещено, но если оно содержится в составе, это должно быть чётко указано на этикетке.

