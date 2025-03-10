Следует ли ожидать более частых отключений? Остров Сааремаа снова оказался обесточен

«Помимо частных лиц и предприятий, перебои в подаче электроэнергии негативно сказались на работе волостной управы и ее учреждений. Понятно, что определенное количество отключений электроэнергии неизбежно, но беспрецедентно, что за столь короткий период времени в самом густонаселенном месте Сааремаа, городе Курессааре, произошло так много случаев длительного отключения электроэнергии», - написал волостной старейшина Сааремаа Микк Туйск в письме к Elektrilevi.

Волость просит Elektrilevi объяснить, почему произошли отключения электроэнергии и следует ли ожидать более частых отключений в будущем, или же причины отключений таковы, что можно ожидать, что они не будут повторяться с такой частотой.