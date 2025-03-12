Славно поработали? Премии в министерствах — 4,87 млн евро, на 14% больше, чем годом ранее

Различия между министерствами остаются значительными: в трех ведомствах общая сумма премий за результаты работы несколько уменьшилась, в то время как в других – увеличилась, а суммы в зависимости от количества сотрудников различаются в два с половиной раза.

Закон «Об оплате труда» гласит, что «один раз в год должностному лицу (работнику) по итогам работы за год и по результатам оценки труда может выплачиваться премия, размер которой не может превышать 75% месячного должностного оклада». Соответствующее положение Кабмина об оплате труда предусматривает, что сотрудникам и руководителям может быть выплачена годовая премия в размере до 75 %, 65 % или 55 % от оклада, если их работа была оценена на «отлично», «очень хорошо» и «хорошо» соответственно.

Передача "Kas notiek Latvijā?" уже в прошлом году анализировал данные о премиях в 2023 году. А теперь вот Госканцелярия собрала информацию о прошлогодних выплатах, из которой следует, что 14 министерств выплатили в общей сложности почти на полмиллиона больше премий, чем годом ранее. Статистика показывает, что среднемесячный прирост брутто-зарплаты в госсекторе в прошлом году опередил частный сектор и составил 12,2%. Бонусы в министерствах росли еще быстрее - на 13,97%.

Наибольший рост был отмечен в Министерстве финансов (более 116 тысяч евро - с процентным увеличением более чем на 22 %,), а в трех из 14 министерств произошло снижение: в министерствах юстиции, умного управления и регионального развития (VARAM), а также здравоохранения – общие суммы премий сократились на 2,89%, 1,63% и 1,29% соответственно. Однако эти сокращения сильно отличаются по суммам и количеству сотрудников – например, VARAM является крупнейшим плательщиком бонусов в денежном выражении, с общей суммой в 790 334 евро.

Средние размеры премий различаются в два с половиной раза

Между министерствами показатели , как и прежде, различным. Лидером по щедрости остается VARAM – средняя сумма на одного сотрудника в 2023 году составила чуть менее 2500 евро, в 2024-м – более чем 2 600 евро. Ближайшими последователями, с показателем чуть более 1 600 евро, являются Министерство земледелия и Министерство финансов, где средние суммы также выросли на несколько сотен евро.

Следует отметить, что, согласно общедоступным данным, общее количество сотрудников в министерствах за год увеличилось почти на два процента – в декабре прошлого года их насчитывалось 3 357 человек, а годом ранее – 3 298.