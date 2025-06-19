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«Скрытая пандемия» убивает латвийцев. Исследователи требуют решительных мер (1)

Редакция PRESS 19 июня, 2025 09:42

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По данным Eurostat за 2024 год, 6 из 10 жителей Латвии имеют избыточный вес или ожирение. Один из главных факторов — слишком высокий ежедневный уровень потребления сахара, заявили в Институте общественного здоровья Рижского университета имени Страдиня (RSU), где провели исследование о влиянии снижения потребления сахара на здоровье и экономику страны.

В среднем по Евросоюзу ожирение или избыточный вес есть у 50,6% жителей. В Латвии — уже у 59%. Особую тревогу вызывает рост этих показателей среди детей и подростков. С каждым годом проблема всё серьёзнее бьёт по системе здравоохранения и в будущем грозит снижением качества жизни и трудоспособности.

Как показало исследование RSU, жители Латвии стабильно потребляют около 80 граммов сахара в день, почти в три раза больше нормы (25–30 граммов). Причём основной удар по здоровью наносят «скрытые сахара»: в соусах, готовых блюдах, йогуртах, напитках и другой массовой продукции. 

Учёные рассчитали, что даже снижение потребления сахара на 10–20% позволило бы существенно уменьшить уровень диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов онкологии. Вдобавок это помогло бы снизить расходы на медицину и освободить ресурсы системы здравоохранения.

По данным Минздрава, почти половина (43%) смертей в Латвии связана с нездоровым образом жизни: неправильным питанием, курением, алкоголем и малоподвижностью. При этом почти четверть (24%) напрямую связана именно с пищевыми привычками — по этому фактору рисков Латвия опережает табак и алкоголь.

«Ситуацию уже можно назвать скрытой "сахарной пандемией", — говорит ведущий исследователь RSU и стоматолог Илзе Малдупа. — Люди зачастую вводятся в заблуждение. Они не читают состав продуктов, поддаются на маркетинговые уловки: "без добавленного сахара", "для детей с 6 месяцев", "био-продукт", "обогащено витаминами". Родители хотят выбрать лучшее для ребёнка,  и реклама этим активно пользуется».

По мнению исследователей, без устойчивой налоговой политики по сахару и системных мер изменить ситуацию не удастся. Только так можно помочь населению сделать более здоровый выбор. В противном случае "скрытая пандемия" продолжит забирать тысячи жизней. Государство будет вынуждено ежегодно увеличивать затраты на медицину, а Латвия и так уже находится в числе стран ЕС с наименьшей продолжительностью здоровой жизни.

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