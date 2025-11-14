Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Сколько?! В латвийских лесах сосчитали медведей

Редакция PRESS 14 ноября, 2025 14:43

В лесах Латвии обитает около 150 бурых медведей (Ursus arctos), что на 30 медведей больше, чем считалось до сих пор, свидетельствуют актуальные данные мониторинга.

Как сообщила агентству LETA руководитель отдела коммуникаций и дизайна Управления охраны природы (DAP) Илзе Рейника, в последние годы численность медведей стабильно растёт, и соответственно увеличивается вероятность встречи с ними в природе.

Директор департамента охраны природы DAP Гита Строде поясняет, что бурые медведи во всём Европейском Союзе, в том числе в Латвии, являются охраняемыми животными. Когда-то исчезнувшие из Латвии, но в последние годы в результате целенаправленных и научно обоснованных решений и действий популяция медведей стабильно восстанавливается.

До сих пор в Латвии медведи не зимовали — они приходили из соседних стран и возвращались в свои места обитания на зимовку. Однако в последние годы медведи зимуют и в Латвии, из-за чего неизбежно увеличивается количество случайных встреч. Медведю и другим диким животным свойственно оставлять в своей территории знаки, позволяющие идентифицировать их заранее.

Бурый медведь — крупнейший хищник Латвии, который может прожить до 30 лет. Самки медведей могут достигать веса до 150 кг, самцы — до 300 кг, и у этого животного нет естественных врагов. Медведи обитают в обширных старых лесных массивах, отдавая предпочтение смешанным лесам, граничащим с болотами, вырубками или водоёмами. Для зимней спячки они устраивают берлоги в сухих местах недалеко от воды.

Обычно медведи впадают в зимнюю спячку с октября по декабрь и просыпаются в марте или апреле. Преждевременное пробуждение могут спровоцировать изменения климата, погодные условия или беспокойство, например, лесозаготовки или охота рядом с берлогой. В повседневной жизни медведи не агрессивны и в основном избегают людей, однако могут стать агрессивными, если их преждевременно потревожить во время зимней спячки, если они ранены или если медведица защищает детёнышей.

В настоящее время в мире обитает около 200 000 бурых медведей. Самые крупные популяции встречаются в России, США, Канаде и Румынии. Во многих странах Европы и мира бурые медведи исчезли, однако постепенно начинают возвращаться. В Латвии бурый медведь является охраняемым и неохотничьим животным.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Украинская разведка подорвала пути Транссиба в Хабаровском крае

Мир 18:33

Украинские спецслужбы 13 ноября провели диверсию на Транссибирской магистрали в районе Сосновки (Хабаровский край РФ), сообщил Главный разведывательный департамент Министерства обороны Украины. По данным ведомства, именно по этому маршруту Россия получает боеприпасы и оружие из Северной Кореи.

Загрузка

Марупцам вернули право поливать сады водой из крана

Новости Латвии 18:31

Коммунальщиков Марупе оштрафовали и обязали вернуть отдельный учет

Кто платит за ИИ-панику в мире — исследователь вывела на чистую воду организаторов

Всюду жизнь 18:24

Журналист и медиа-исследовательница Нирит Вайсс-Блатт, авторка проекта AI PANIC, два года собирает карту тех, кто раздувает глобальный страх перед «искусственным сверхразумом». Она проверила финансирование, связи, структуру организаций — и обнаружила, что за десятками «центров спасения человечества» стоит небольшой круг одних и тех же богачей и один идеологический каркас.

Даешь азарт и кредиты! Медиаиндустрия просит Сейм смягчить рекламные запреты

Новости Латвии 18:11

Ассоциация вещателей Латвии считает, что до конца нынешнего созыва Сейм должен принять решения, которые улучшат долгосрочные условия для медиа-бизнеса. Среди ключевых тем, по мнению LRA, следует обсуждать не только отмену запрета на рекламу потребительского кредитования, но и пересмотр полного запрета рекламы азартных игр в латвийских медиа.

От Лиелупе до Кемери — свет. Более двенадцати тысяч свечей осветят Юрмалу

Важно 17:38

Юрмала готовится к празднованию Дня провозглашения Латвийской Республики: 18 ноября в городе традиционно создадут самый длинный Путь света в стране. С 15:00 более 12 тысяч свечей зажгут вдоль главной магистрали примерно на 20 километров от моста через Лиелупе до Кемери. Огни будут направлять жителей и гостей через весь город, превращая вечер в одну длинную световую аллею.

Встречаем 18 Ноября: шеф-повар Лаурис Алексеевс дарит нам прекрасный рецепт на сладкое!

Новости партнеров 17:31

Праздник ассоциируется у латвийцев с традиционным застольем, где на белой скатерти достойное место занимают свиной карбонад, жаркое или ароматные бабушкины котлеты, салат Rasols, пирожки со шпиком, любимый тортик…

Российские звезды в изгнании запускают развлекательный телеканал для уехавших

Важно 17:23

Бывшие российские телеведущие, журналисты, актеры и музыканты запустили новый развлекательный проект для русскоязычной аудитории за пределами России. Канал Dom уже начал вещание на платформе Kartina.TV и на сайте Dom.show. Руководителем проекта стал ведущий телеканала «Дождь» Вячеслав Ширяев.

