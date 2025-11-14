Сколько?! В латвийских лесах сосчитали медведей

Как сообщила агентству LETA руководитель отдела коммуникаций и дизайна Управления охраны природы (DAP) Илзе Рейника, в последние годы численность медведей стабильно растёт, и соответственно увеличивается вероятность встречи с ними в природе.

Директор департамента охраны природы DAP Гита Строде поясняет, что бурые медведи во всём Европейском Союзе, в том числе в Латвии, являются охраняемыми животными. Когда-то исчезнувшие из Латвии, но в последние годы в результате целенаправленных и научно обоснованных решений и действий популяция медведей стабильно восстанавливается.

До сих пор в Латвии медведи не зимовали — они приходили из соседних стран и возвращались в свои места обитания на зимовку. Однако в последние годы медведи зимуют и в Латвии, из-за чего неизбежно увеличивается количество случайных встреч. Медведю и другим диким животным свойственно оставлять в своей территории знаки, позволяющие идентифицировать их заранее.

Бурый медведь — крупнейший хищник Латвии, который может прожить до 30 лет. Самки медведей могут достигать веса до 150 кг, самцы — до 300 кг, и у этого животного нет естественных врагов. Медведи обитают в обширных старых лесных массивах, отдавая предпочтение смешанным лесам, граничащим с болотами, вырубками или водоёмами. Для зимней спячки они устраивают берлоги в сухих местах недалеко от воды.

Обычно медведи впадают в зимнюю спячку с октября по декабрь и просыпаются в марте или апреле. Преждевременное пробуждение могут спровоцировать изменения климата, погодные условия или беспокойство, например, лесозаготовки или охота рядом с берлогой. В повседневной жизни медведи не агрессивны и в основном избегают людей, однако могут стать агрессивными, если их преждевременно потревожить во время зимней спячки, если они ранены или если медведица защищает детёнышей.

В настоящее время в мире обитает около 200 000 бурых медведей. Самые крупные популяции встречаются в России, США, Канаде и Румынии. Во многих странах Европы и мира бурые медведи исчезли, однако постепенно начинают возвращаться. В Латвии бурый медведь является охраняемым и неохотничьим животным.