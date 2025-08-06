Отстали от Литвы и Эстонии на 15-25 лет. А что ж так? Экономист назвал причины

«Если мы действительно выполним всё, о чём говорим: улучшим структуру инвестиций, качество образования, систему здравоохранения, бизнес-среду, тогда рост экономики может быть на 1–2 процентных пункта выше, чем сейчас. Сегодня это около 2% в год. А значит, догнать Эстонию (отставание — 15%) или Литву (отставание — 30%) стнановится только вопросом времени», — пояснил он.

Было и не сработало?

Экономист напомнил: когда Латвия вступала в ЕС в 2004 году, гражданам обещали, что в течение пары десятилетий страна достигнет общеевропейского уровня. И тогда действительно был бум: дешёвые кредиты, рост строительства, недвижимости, зарплат.

Но из-за отсутствия фундаментальных изменений экономика в итоге не выдержала: «В 2009 году всё и закончилось. Потому что без прочной базы, а это и есть образование, инвестиции, здравоохранение — роста не будет».

Краснопёров признал, что «в краткосрочной перспективе» можно обеспечить бурный рост ВВП, например, на 10% в год — за счёт госрасходов и внешних заимствований. Однако при нынешнем политическом цикле, где выборы проходят каждые 4 года, у правящих партий «большой соблазн нарастить расходы быстро и получить краткосрочный эффект».

«Но расплачиваться за это будет уже следующее правительство», — заключил эксперт.