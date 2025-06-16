Сказка — ложь: весёлый текст о том, как депутат в Брюссель летал

Понедельник

6:00 – Вылет в Брюссель. В аэропорту я скажу. «Едем представлять интересы Латвии». Никто не знает, какие именно.

9:30 – Заезд делегации в гостиницу – пятизвездочный “EiroHarmony”. Начинается “работа”.

11:00 – Первый пункт в программе: “знакомство с помещениями институции. Это означает кофе в фойе с другими делегатами.

13:00 – Рабочий обед. О бюджете молчим. О меню говорим много.

16:00 – Официальные встреча с помощником комиссии. Он говорит, мы киваем. Народу скажу, что проходил «продуктивный разговор».

19:00 – Ужин с представителями региона. Обсуждаем важные темы: вкус вина, полотенца в гостинице и авиабилеты.

Вторник

9:00 – Семинар о политике когезии. Сижу в третьем ряду, внимательно смотрю презентацию. В голове ищу туры на свободное время.

11:00 – Твит: «Я в Брюсселе, укрепляю голос Латвии в Европе». На фоне фигурки рыцарей в сувенирном магазине.

12:30 – Поели в «комплексе общественного питания». Отправил чек в бухгалтерию. В Европе так заведено – нужно поддерживать местный бизнес.

15:00 – Посетили Постоянное представительство Латвии. Сказал: «Вы делаете важную работу». Подумал: «Здесь приятно пахнет».

18:00 – Вечерняя прогулка возле парламента. Я сделал селфи с текстом: «Ответственность в каждом шаге». В этот момент я ел вафлю.

Среда

10:00 – Дискуссия о поддержке региона. Высказался "Нам нужно думать стратегически». Никто не понял, что это значит.

11:30 – Кофейная пауза. Коллеги сказали: «Тут можно жить». Я подумал: «Я смогу остаться тут еще на денёк».

14:00 – Круглый стол с экспертами. Участвовал молча. После этого заявил, что «активно участвовал в диалоге».

16:00 –Интервью латвийским СМИ: «Этот визит необходим для укрепления наших позиций в Европе». Я не знал точно, что это значит, но звучало серьезно.

7:30 вечера – Официальный прием. Так много еды, что я почти забыл, что я в «командировке».

Четверг

9:00 – Передача документов соответствующим структурам. Примечание: «депонированное политическое намерение». Что это значит — никто толком не знает.

11:00 – Отправил в Инстаграм текст с флажком и фразой «Европа – наш дом». На фоне – бокал шампанского.

13:00 - «Консультативная рабочая сессия» в ресторане отеля. За столом мы обсуждали, куда еще можно поехать в командировку.

15:00 – В теории еще одна дискуссия на тему дегитализации. На самом деле - время сувениров. Я выбрал кружку с Эйфелевой башней. Знаю, что она находится не в Брюсселе. Но красиво.

17:00 - Официальное резюме: «Визит прошел хорошо, с рядом встреч». Более подробный отчет еще готовится.

Пятница

10:00 –Выписка. Благодарность персоналу за гостеприимство. Попросил выписать счет с отметкой: «на рабочие нужды».

13:00 –Вылет в Ригу. Журналист в аэропорту спросил: «Чего вы добились?». Ответил: «Сотрудничество на правильном пути».

15:00 – Написал в Facebook фразу: “Был горд представлять Латвию в Брюсселе. Работа продолжается.”

17:00 – Вернулся в бюро. Коллеги спросили: «Как прошло?». Ответил: «Европа сложная, но мы готовы». По-тихому сдулся. Правда очень хорошо ел.

Суббота-Воскресенье

Выходные. Заслуженные. Работа за границей утомляет. Народ может немного подождать. Я же сидел в самолете из-за них.

P.S. Делегация была продуктивной, сотрудничество успешным, квитанции заполнены аккуратно. Так рождается политика.