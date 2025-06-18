Pildot PRO Briškena izlobēto un Siliņas valdības apstiprināto lēmumu,LDZ pārstāvji kārtējo reizi ieradušies pie savas augstākās vadības Maskavā,lai uzlabotu kopīgās IT sistēmas,kuras Krievijas dzelzceļam nepieciešamas labākai mūsu militāri stratēģiskā Rail Baltica pārvaldībai. pic.twitter.com/nws0r1m7T2— Georgs Kronbergs ❤️ (@Mikipele6) June 14, 2025
В размещённой на платформе "X" записи говорится:
«Исполняя решение, пролоббированное PRO Бришкенсом и утверждённое правительством Силини, представители LDz в очередной раз прибыли к своему высшему руководству в Москву, чтобы совершенствовать совместные ИТ-системы, которые необходимы Российским железным дорогам для более эффективного управления нашей военно-стратегической Rail Baltica».
Комментарий LDz:
«Участие LDz в Совете железнодорожного транспорта (DzTP) необходимо для обеспечения грузовых перевозок в страны Центральной Азии, которые являются целевыми рынками LDz и на которые не распространяются международные санкции».
Тем временем внимание общества сосредоточено на вопросах безопасности национальной инфраструктуры:
«Ещё хуже то, что даже в новых поездах системы связи – российского происхождения. Не дай бог, если будет военное положение, эти поезда нельзя будет использовать даже для эвакуации, потому что агрессор всё будет видеть в режиме онлайн. Мы уже видели в Украине, как они целенаправленно наносили ракетные удары по вокзалам во время эвакуации».
Также звучат упрёки в адрес руководства:
«Это лишь один из многих случаев, когда сотрудники, подчиняющиеся Министерству сообщения, отправляются в Москву за инструкциями. Россия рекламирует Latvijas dzelzceļš под лозунгом: “Железные дороги, которые нас объединяют”, а у Эвики Силини и Эдгара Ринкевича, похоже, всё в порядке».
И отчаянный призыв в завершение:
«Скажите кто-нибудь, что это неправда…» - пишет Лиене Ципуле, глава Службы неотложной помощи.