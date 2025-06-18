В размещённой на платформе "X" записи говорится:

«Исполняя решение, пролоббированное PRO Бришкенсом и утверждённое правительством Силини, представители LDz в очередной раз прибыли к своему высшему руководству в Москву, чтобы совершенствовать совместные ИТ-системы, которые необходимы Российским железным дорогам для более эффективного управления нашей военно-стратегической Rail Baltica».

Комментарий LDz:

«Участие LDz в Совете железнодорожного транспорта (DzTP) необходимо для обеспечения грузовых перевозок в страны Центральной Азии, которые являются целевыми рынками LDz и на которые не распространяются международные санкции».

Тем временем внимание общества сосредоточено на вопросах безопасности национальной инфраструктуры:

«Ещё хуже то, что даже в новых поездах системы связи – российского происхождения. Не дай бог, если будет военное положение, эти поезда нельзя будет использовать даже для эвакуации, потому что агрессор всё будет видеть в режиме онлайн. Мы уже видели в Украине, как они целенаправленно наносили ракетные удары по вокзалам во время эвакуации».

Также звучат упрёки в адрес руководства:

«Это лишь один из многих случаев, когда сотрудники, подчиняющиеся Министерству сообщения, отправляются в Москву за инструкциями. Россия рекламирует Latvijas dzelzceļš под лозунгом: “Железные дороги, которые нас объединяют”, а у Эвики Силини и Эдгара Ринкевича, похоже, всё в порядке».

И отчаянный призыв в завершение:

«Скажите кто-нибудь, что это неправда…» - пишет Лиене Ципуле, глава Службы неотложной помощи.