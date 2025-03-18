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Скажи спасибо Америке, что говоришь по-французски: Белый дом ответил «низкоранговой особи» из Европарламента (2)

© Deutsche Welle 18 марта, 2025 13:32

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Статуя Свободы останется в США. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, реагируя на требование депутата Европарламента Рафаэля Глюксмана вернуть монумент Франции, в понедельник, 17 марта.

"Только благодаря США французы сегодня не говорят по-немецки", -  подчеркнула представитель президента США Дональда Трампа, добавив, что французы "должны быть очень благодарны" за это Штатам. Как поясняет агентство AFP, подобным комментарием Ливитт пожелала напомнить о роли США в освобождении Франции от нацистской оккупации во время Второй мировой войны (Впрочем, в Первую мировую американцы также сыграли существенную роль в решающих боях 1918 года. - press.lv). Рафаэля Глюксмана пресс-секретарь Белого дома назвала при этом "никому не известным французским политиком низкого ранга".

Источник: Библиотека Конгресса США.

На фото: 1918 год, бои за освобождение Франции. Американские солдаты атакуют немецкий дот.

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