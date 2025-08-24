Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Скандальный комплекс Citrus SPA в Екабпилсе закрыт и выставлен на продажу почти за миллион евро

© LETA 24 августа, 2025 10:09

Важно 0 комментариев

После полученных жалоб на антисанитарные условия Инспекция здоровья (ИЗ) приостановила деятельность комплекса отдыха Citrus SPA в Екабпилсе, сообщает агентство LETA со ссылкой на портал Delfi.

Владельцы комплекса признают, что он устарел и не соответствует правилам, требует больших вложений, которые им не по карману, поэтому они готовы продать объект.

Как уже сообщалось, в ИЗ нынешним летом обратилась клиентка, побывавшая в Citrus SPA по подарочной карте. Она пожаловалась на то, что помещения были грязными, с облупившейся штукатуркой и плесенью, в них воняло. Температура в бане была гораздо ниже обещанной, там пахло мочой, в одном из помещений пол был усеян помётом грызунов.

ИЗ ранее также получала жалобы на этот комплекс. После последней жалобы было проведено обследование, было констатировано, что условия на объекте не являются приемлемыми для эксплуатации и деятельность центра релаксации была приостановлена без предупреждения.

Хозяева Citrus SPA приносят клиентам извинения и поясняют, что семейное предприятие после ограничений в связи с пандемией Covid-19 всё ещё не смогло полностью восстановиться, поэтому они готовы продать комплекс отдыха. Его предлагали купить самоуправлению, но оно не заинтересовалось. 

Владельцы также сообщили, что бассейн в спа-комплексе не соответствует стандартам. Модернизация потребовала бы миллионов, а строительство нового комплекса с аналогичной инфраструктурой тоже обошлось бы в 4-6 миллионов евро.

По данным сайта Firmas.lv, владельцем Citrus SPA является зарегистрированное в 1992 году SIA Reāls. Основной капитал предприятия - 248 тысяч 291 евро. В 2024 году на предприятии было 9 работников, оборот составлял 106 тысяч 180 евро, убыток - 64 тысячи 20 евро. Единоличным собственником предприятия является Модрис Лацис.

На сайте ss.lv опубликовано объявление о продаже комплекса отдыха по адресу: Екабпилс, ул. Курземес, 8, за 900 тысяч евро.

(Иллюстративное фото.)

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

