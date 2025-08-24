Скандальный комплекс Citrus SPA в Екабпилсе закрыт и выставлен на продажу почти за миллион евро

Владельцы комплекса признают, что он устарел и не соответствует правилам, требует больших вложений, которые им не по карману, поэтому они готовы продать объект.

Как уже сообщалось, в ИЗ нынешним летом обратилась клиентка, побывавшая в Citrus SPA по подарочной карте. Она пожаловалась на то, что помещения были грязными, с облупившейся штукатуркой и плесенью, в них воняло. Температура в бане была гораздо ниже обещанной, там пахло мочой, в одном из помещений пол был усеян помётом грызунов.

ИЗ ранее также получала жалобы на этот комплекс. После последней жалобы было проведено обследование, было констатировано, что условия на объекте не являются приемлемыми для эксплуатации и деятельность центра релаксации была приостановлена без предупреждения.

Хозяева Citrus SPA приносят клиентам извинения и поясняют, что семейное предприятие после ограничений в связи с пандемией Covid-19 всё ещё не смогло полностью восстановиться, поэтому они готовы продать комплекс отдыха. Его предлагали купить самоуправлению, но оно не заинтересовалось.

Владельцы также сообщили, что бассейн в спа-комплексе не соответствует стандартам. Модернизация потребовала бы миллионов, а строительство нового комплекса с аналогичной инфраструктурой тоже обошлось бы в 4-6 миллионов евро.

По данным сайта Firmas.lv, владельцем Citrus SPA является зарегистрированное в 1992 году SIA Reāls. Основной капитал предприятия - 248 тысяч 291 евро. В 2024 году на предприятии было 9 работников, оборот составлял 106 тысяч 180 евро, убыток - 64 тысячи 20 евро. Единоличным собственником предприятия является Модрис Лацис.

На сайте ss.lv опубликовано объявление о продаже комплекса отдыха по адресу: Екабпилс, ул. Курземес, 8, за 900 тысяч евро.

(Иллюстративное фото.)