Илзе была особенно обеспокоена состоянием мамы, у которой установлен кардиостимулятор, диагностированы гипертония и сахарный диабет. Эти болезни требуют постоянного медицинского контроля и ежедневного приёма лекарств. Женщина утверждает, что персонал больницы был заранее проинформирован о диагнозах и нужных медикаментах. При поступлении в больницу у пациентки забрали сумку с препаратами, в том числе инсулином, который она не получает уже третий день. Как пояснила лечащий врач, дозы лекарств якобы “сбились при транспортировке”. Илзе задаётся вопросом, можно ли считать это достаточной причиной для отказа в лекарствах.

Жалоба на действия персонала уже направлена руководству больницы, однако официального ответа пока нет. В то же время в Facebook администрация RAKUS отрицает описанную ситуацию и заявляет, что “все пациенты получают необходимое лечение, медикаменты из дома не требуются, всё обеспечивается больницей”.

После публикации обращения и множества комментариев под постом представитель администрации ещё раз пообещал разобраться в ситуации, подчеркнув, что обсуждение в социальных сетях не является лучшим способом решения подобных вопросов. Такой ответ вызвал новую волну возмущения комментаторов, многие восприняли его как попытку замять проблему.

Больше никаких официальных комментариев представители больницы пока не предоставили.