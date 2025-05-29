Системы ПВО и вертолеты: возле Рижской ГЭС прошли учения

Для тех, кто живёт рядом с Рижской ГЭС, в последние три дня такие звуки и виды стали чуть ли не нормой. В небе самолёты и вертолёты, на земле — системы ПВО. Здесь проходили международные учения Latvian Shield с участием союзников по НАТО.

«Планирование защиты Рижской ГЭС началось задолго до активной фазы учений. Сначала всё на бумаге и картах: выбираются позиции для огневых подразделений, командных пунктов и радаров. Затем войска разворачивают технику, настраивают системы и интегрируют их. Важно было отработать взаимодействие с испанцами и процедуру работы по воздушным целям. В этот раз в роли противника выступали наши вертолёты. Задача — распознать, отследить и сымитировать их уничтожение», — рассказал Имантс Клейнбергс, командир дивизии противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Национальных вооруженных сил ЛР.

Это первые учения, где системы ПВО средней дальности развернули не на военной базе в Лиелварде, а прямо рядом с жилыми домами.

Системы NASAMS были разместили в нескольких местах — Кегумсе, Кекаве и Саласпилсе. Они работали в связке с ракетными комплексами RBS-70 латвийских НВС.

Такие учения показывают, как быстро военные могут закрыть небо над важными объектами.

«Мы получаем всю информацию с воздуха, картину действий противника в воздухе, где бы он ни находился. Это многослойная ПВО, у наших ВВС есть RBS 70 ближнего боя, вместе эти системы вооружения превосходны для средней дальности», — заявляет Виестур Масулис, командир Воздушных сил НВС.