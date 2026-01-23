Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Система устойчива: ВТО о кризисе мировой торговли

Редакция PRESS 23 января, 2026 18:22

Рост протекционизма в мире ускоряется и начался не только из-за действий США, заявила генеральный директор Всемирной торговой организации на Всемирном экономическом форуме в Давосе. При этом, по ее словам, значительная часть мировой торговли все еще держится на правилах ВТО - 72% операций проходят в рамках этих норм, говорится в сообщении Всемирной торговой организации и на площадке Всемирного экономического форума.

На этом фоне трудности накапливаются и внутри самой организации. Генеральный директор отметила, что отдельные обсуждения и переговоры блокируют Индия и США, а призывы к реформам ВТО звучат все громче.

По ее оценке, у глобальной торговой системы есть запас прочности: многие институты и механизмы создавались десятилетиями и рассчитаны на сбои. Однако она признала, что мировая торговля переживает сильнейшие потрясения за последние 80 лет, а правила, на которых она держалась, заметно ослабли.

Генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила: «Торговля пережила самые серьезные потрясения за последние 80 лет... но система сконструирована достаточно прочно, и для ее разрушения потребуется очень много усилий».

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Обезьяньи яички против старости: безумная медицинская мода, от которой сходили с ума миллионеры

В начале XX века мужчины верили, что старость — это болезнь.
А значит, её можно вылечить.
Желательно — операцией.

Айсберги на Эльбе: Арктика переехала в Германию!

Жители северной Германии в эти дни смотрят на Эльбу с лёгким недоумением. Река, по которой обычно спокойно ходят суда, внезапно превратилась в ледяное поле с гигантскими глыбами, больше похожими на айсберги, чем на обычный речной лёд.

Ушла из жизни журналист и редактор Ольга Авдевич

23 января после тяжелой болезни скончалась Ольга Авдевич — журналист и редактор, много лет работавшая в латвийских СМИ.

«Посмотрим»: Трамп не исключил удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп в четверг вновь допустил возможность военной операции против Ирана на фоне жесткого подавления массовых протестов. Об этом он заявил, возвращаясь с Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Reuters.

«Разрыв становится опасным»: миллиардеры богатеют на фоне бедности

Состояние миллиардеров в 2025 году росло в три раза быстрее, чем годом ранее, достигнув рекордного уровня и усилив экономический и политический раскол, который угрожает демократической стабильности, сообщает Reuters. Эти выводы содержатся в докладе Oxfam, опубликованном к открытию Всемирного экономического форума в Давосе.

«Переплатили 110 тысяч евро». Ассоциация обвиняет Rīgas siltums в переплате за тепло

Рижская ассоциация устойчивого теплоснабжения заявила, что Rīgas siltums в январе 2026 года закупала тепловую энергию по завышенным ценам, несмотря на наличие более дешевого предложения от местного производителя. Об этом сообщает агентство LETA.

