Система устойчива: ВТО о кризисе мировой торговли

На этом фоне трудности накапливаются и внутри самой организации. Генеральный директор отметила, что отдельные обсуждения и переговоры блокируют Индия и США, а призывы к реформам ВТО звучат все громче.

По ее оценке, у глобальной торговой системы есть запас прочности: многие институты и механизмы создавались десятилетиями и рассчитаны на сбои. Однако она признала, что мировая торговля переживает сильнейшие потрясения за последние 80 лет, а правила, на которых она держалась, заметно ослабли.

Генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила: «Торговля пережила самые серьезные потрясения за последние 80 лет... но система сконструирована достаточно прочно, и для ее разрушения потребуется очень много усилий».