«Посмотрим»: Трамп не исключил удар по Ирану

По словам Трампа, США располагают значительными военными ресурсами в регионе. Он отметил, что «есть армия и огромный флот», которые на всякий случай уже движутся в нужном направлении. При этом президент подчеркнул, что не хотел бы прибегать к применению военной силы против Тегерана и выразил надежду, что эскалации удастся избежать.

Трамп добавил, что Вашингтон внимательно следит за действиями Ирана, подчеркнув, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от ситуации на месте.

Между тем Reuters со ссылкой на американских должностных лиц сообщает, что в ближайшее время на Ближний Восток прибудет авианосец USS Abraham Lincoln, который будет сопровождаться несколькими кораблями, вооруженными управляемыми ракетами. По данным агентства, усиление военного присутствия рассматривается как мера сдерживания.

Один из источников также не исключил дополнительного развертывания зенитно-ракетных систем в регионе. Эти меры, по информации Reuters, направлены на защиту американских военных баз от возможных ударов со стороны Ирана.