«Посмотрим»: Трамп не исключил удар по Ирану

Редакция PRESS 23 января, 2026 18:24

0 комментариев

Президент США Дональд Трамп в четверг вновь допустил возможность военной операции против Ирана на фоне жесткого подавления массовых протестов. Об этом он заявил, возвращаясь с Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Reuters.

По словам Трампа, США располагают значительными военными ресурсами в регионе. Он отметил, что «есть армия и огромный флот», которые на всякий случай уже движутся в нужном направлении. При этом президент подчеркнул, что не хотел бы прибегать к применению военной силы против Тегерана и выразил надежду, что эскалации удастся избежать.

Трамп добавил, что Вашингтон внимательно следит за действиями Ирана, подчеркнув, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от ситуации на месте.

Между тем Reuters со ссылкой на американских должностных лиц сообщает, что в ближайшее время на Ближний Восток прибудет авианосец USS Abraham Lincoln, который будет сопровождаться несколькими кораблями, вооруженными управляемыми ракетами. По данным агентства, усиление военного присутствия рассматривается как мера сдерживания.

Один из источников также не исключил дополнительного развертывания зенитно-ракетных систем в регионе. Эти меры, по информации Reuters, направлены на защиту американских военных баз от возможных ударов со стороны Ирана.

Латышский под угрозой, а русские — не меньшинство: Ланга взъелась на Ханова
Латышский под угрозой, а русские — не меньшинство: Ланга взъелась на Ханова (1)

«50 евро за 2 минуты!» Родители жалуются на консультации врача по телефону
«50 евро за 2 минуты!» Родители жалуются на консультации врача по телефону

Девушки, носите с собой электрошокер! Жители Кенгарагса предупреждают о неладном
Девушки, носите с собой электрошокер! Жители Кенгарагса предупреждают о неладном (1)

Обезьяньи яички против старости: безумная медицинская мода, от которой сходили с ума миллионеры

Всюду жизнь 19:16

В начале XX века мужчины верили, что старость — это болезнь.
А значит, её можно вылечить.
Желательно — операцией.

В начале XX века мужчины верили, что старость — это болезнь.
А значит, её можно вылечить.
Желательно — операцией.

Айсберги на Эльбе: Арктика переехала в Германию!

Всюду жизнь 18:46

Жители северной Германии в эти дни смотрят на Эльбу с лёгким недоумением. Река, по которой обычно спокойно ходят суда, внезапно превратилась в ледяное поле с гигантскими глыбами, больше похожими на айсберги, чем на обычный речной лёд.

Ушла из жизни журналист и редактор Ольга Авдевич

Важно 18:45

23 января после тяжелой болезни скончалась Ольга Авдевич — журналист и редактор, много лет работавшая в латвийских СМИ.

Система устойчива: ВТО о кризисе мировой торговли

Мир 18:22

Рост протекционизма в мире ускоряется и начался не только из-за действий США, заявила генеральный директор Всемирной торговой организации на Всемирном экономическом форуме в Давосе. При этом, по ее словам, значительная часть мировой торговли все еще держится на правилах ВТО - 72% операций проходят в рамках этих норм, говорится в сообщении Всемирной торговой организации и на площадке Всемирного экономического форума.

«Разрыв становится опасным»: миллиардеры богатеют на фоне бедности

Мир 18:05

Состояние миллиардеров в 2025 году росло в три раза быстрее, чем годом ранее, достигнув рекордного уровня и усилив экономический и политический раскол, который угрожает демократической стабильности, сообщает Reuters. Эти выводы содержатся в докладе Oxfam, опубликованном к открытию Всемирного экономического форума в Давосе.

«Переплатили 110 тысяч евро». Ассоциация обвиняет Rīgas siltums в переплате за тепло

Важно 17:34

Рижская ассоциация устойчивого теплоснабжения заявила, что Rīgas siltums в январе 2026 года закупала тепловую энергию по завышенным ценам, несмотря на наличие более дешевого предложения от местного производителя. Об этом сообщает агентство LETA.

