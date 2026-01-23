«Разрыв становится опасным»: миллиардеры богатеют на фоне бедности

По данным Oxfam, совокупное состояние миллиардеров в 2025 году увеличилось на 16% и достигло 18,3 трлн долларов - это на 81% больше, чем в 2020 году. При этом, отмечается в докладе, один из четырех людей в мире сталкивается с проблемами регулярного питания, а почти половина населения планеты живет в бедности.

Oxfam указывает, что вместе с ростом богатства происходит концентрация политического влияния. Организация ссылается на академические исследования и источники данных, включая Всемирную базу данных о неравенстве и список миллиардеров Forbes, и утверждает, что у миллиардеров в 4000 раз выше шанс занимать политические должности, чем у обычных граждан.

Организация связывает ускорение роста богатства с политикой второй администрации президента США Дональда Трампа, которая, по оценке доклада, снижала налоговую нагрузку на богатых и ослабляла внешнее давление на международные корпорации.

«Растущий разрыв между богатыми и всеми остальными одновременно создает крайне опасный и неустойчивый политический дефицит», - заявил исполнительный директор Oxfam Амитабх Бехар.

Oxfam призвала правительства принять национальные планы по сокращению неравенства, повысить налоги для сверхбогатых и усилить барьеры между деньгами и политикой, включая ограничения на лоббирование и финансирование политических кампаний. Отдельно отмечается, что налоги на богатство действуют лишь в нескольких странах, например в Норвегии, а в ряде других государств такие меры пока обсуждаются.