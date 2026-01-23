Айсберги на Эльбе: Арктика переехала в Германию!

Белые и серо-голубые ледяные массы громоздятся друг на друга, застревают у берегов и мостов и выглядят так, будто их принесло прямиком из Арктики. В некоторых местах лёд поднимается на несколько метров, образуя настоящие ледяные «скалы».

Причина — резкое похолодание. Морозы сковали реку, течение замедлилось, и лёд начал ломаться, скапливаться и нагромождаться, создавая эффект, который редко увидишь даже зимой. Для местных это зрелище одновременно красивое и тревожное: река выглядит мощной и совсем неуправляемой.

Судоходство оказалось под угрозой, паромы и баржи вынуждены останавливаться или менять маршруты. Там, где ещё недавно была вода, теперь сплошной хаос из льдин, которые медленно движутся, сталкиваются и трещат, как живая масса.

Прохожие останавливаются на набережных, фотографируют и снимают видео. Кто-то шутит про «Гренландию под Гамбургом», кто-то просто молча смотрит — слишком уж необычно видеть такое в центре Европы.

Эльба напомнила, что даже хорошо знакомая река может за одну ночь превратиться во что-то совершенно другое.

Иногда зима делает это тихо.

А иногда — с айсбергами посреди Германии.





