Айсберги на Эльбе: Арктика переехала в Германию!

23 января, 2026 18:46

Всюду жизнь 0 комментариев

Жители северной Германии в эти дни смотрят на Эльбу с лёгким недоумением. Река, по которой обычно спокойно ходят суда, внезапно превратилась в ледяное поле с гигантскими глыбами, больше похожими на айсберги, чем на обычный речной лёд.

Белые и серо-голубые ледяные массы громоздятся друг на друга, застревают у берегов и мостов и выглядят так, будто их принесло прямиком из Арктики. В некоторых местах лёд поднимается на несколько метров, образуя настоящие ледяные «скалы».

Причина — резкое похолодание. Морозы сковали реку, течение замедлилось, и лёд начал ломаться, скапливаться и нагромождаться, создавая эффект, который редко увидишь даже зимой. Для местных это зрелище одновременно красивое и тревожное: река выглядит мощной и совсем неуправляемой.

Судоходство оказалось под угрозой, паромы и баржи вынуждены останавливаться или менять маршруты. Там, где ещё недавно была вода, теперь сплошной хаос из льдин, которые медленно движутся, сталкиваются и трещат, как живая масса.

Прохожие останавливаются на набережных, фотографируют и снимают видео. Кто-то шутит про «Гренландию под Гамбургом», кто-то просто молча смотрит — слишком уж необычно видеть такое в центре Европы.

Эльба напомнила, что даже хорошо знакомая река может за одну ночь превратиться во что-то совершенно другое.
Иногда зима делает это тихо.
А иногда — с айсбергами посреди Германии.
 
 
 

Будете смеяться, но мои соседи — взрослые люди: Бранте засветила домовой чат
Будете смеяться, но мои соседи — взрослые люди: Бранте засветила домовой чат (3)

«50 евро за 2 минуты!» Родители жалуются на консультации врача по телефону
«50 евро за 2 минуты!» Родители жалуются на консультации врача по телефону

Опять эти проклятые BMW! Погоня и авария на мосту, ранены полицейские
Опять эти проклятые BMW! Погоня и авария на мосту, ранены полицейские (1)

Обезьяньи яички против старости: безумная медицинская мода, от которой сходили с ума миллионеры

В начале XX века мужчины верили, что старость — это болезнь.
А значит, её можно вылечить.
Желательно — операцией.

Ушла из жизни журналист и редактор Ольга Авдевич

23 января после тяжелой болезни скончалась Ольга Авдевич — журналист и редактор, много лет работавшая в латвийских СМИ.

«Посмотрим»: Трамп не исключил удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп в четверг вновь допустил возможность военной операции против Ирана на фоне жесткого подавления массовых протестов. Об этом он заявил, возвращаясь с Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает Reuters.

Система устойчива: ВТО о кризисе мировой торговли

Рост протекционизма в мире ускоряется и начался не только из-за действий США, заявила генеральный директор Всемирной торговой организации на Всемирном экономическом форуме в Давосе. При этом, по ее словам, значительная часть мировой торговли все еще держится на правилах ВТО - 72% операций проходят в рамках этих норм, говорится в сообщении Всемирной торговой организации и на площадке Всемирного экономического форума.

«Разрыв становится опасным»: миллиардеры богатеют на фоне бедности

Состояние миллиардеров в 2025 году росло в три раза быстрее, чем годом ранее, достигнув рекордного уровня и усилив экономический и политический раскол, который угрожает демократической стабильности, сообщает Reuters. Эти выводы содержатся в докладе Oxfam, опубликованном к открытию Всемирного экономического форума в Давосе.

«Переплатили 110 тысяч евро». Ассоциация обвиняет Rīgas siltums в переплате за тепло

Рижская ассоциация устойчивого теплоснабжения заявила, что Rīgas siltums в январе 2026 года закупала тепловую энергию по завышенным ценам, несмотря на наличие более дешевого предложения от местного производителя. Об этом сообщает агентство LETA.

