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Синоптики снова обещают нам «апокалипсис», вплоть до наводнений

Редакция PRESS 22 июля, 2025 18:19

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В среду в некоторых районах Латвии ожидаются сильные дожди, которые, согласно прогнозам, могут вызвать наводнения.

Ночью местами, в основном в Курземе и Видземе, пройдут дожди, возможны грозы, а днем по всей стране будут идти прерывистые дожди, во второй половине дня и вечером во многих местах пройдут сильные ливни и грозы. Также возможны град и сильные порывы ветра.

Местами количество осадков может превысить 50 миллиметров, местами возможны кратковременные ливни, что соответствует месячной климатической норме.

Сильный дождь также создаст сложные условия для вождения, с плохой видимостью и покрытыми водой проезжими частями, что может привести к аквапланированию. На улицах могут образоваться большие непроходимые лужи, а сельские дороги могут быть размыты.

Медленный северо-восточный, ночью восточный ветер, днем переменного направления.

Минимальная температура воздуха ночью 15...19 градусов, максимальная днем 21...26 градусов.

В Риге в течение дня возможны сильные грозы с ливнями, подтопление улиц. Минимальная температура воздуха ночью составит около 19 градусов, максимальная днем - около 24 градусов.

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