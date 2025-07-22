Синоптики снова обещают нам «апокалипсис», вплоть до наводнений

Ночью местами, в основном в Курземе и Видземе, пройдут дожди, возможны грозы, а днем по всей стране будут идти прерывистые дожди, во второй половине дня и вечером во многих местах пройдут сильные ливни и грозы. Также возможны град и сильные порывы ветра.

Местами количество осадков может превысить 50 миллиметров, местами возможны кратковременные ливни, что соответствует месячной климатической норме.

Сильный дождь также создаст сложные условия для вождения, с плохой видимостью и покрытыми водой проезжими частями, что может привести к аквапланированию. На улицах могут образоваться большие непроходимые лужи, а сельские дороги могут быть размыты.

Медленный северо-восточный, ночью восточный ветер, днем переменного направления.

Минимальная температура воздуха ночью 15...19 градусов, максимальная днем 21...26 градусов.

В Риге в течение дня возможны сильные грозы с ливнями, подтопление улиц. Минимальная температура воздуха ночью составит около 19 градусов, максимальная днем - около 24 градусов.