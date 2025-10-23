Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Швеция поставит Украине 150 истребителей Gripen E

Euronews 23 октября, 2025 09:32

Мир 0 комментариев

Накануне саммита ЕС Украина и Швеция подписали соглашение о поставке Киеву до 150 истребителей Gripen E в течение следующего десятилетия, а первые поставки ожидаются в 2026 году. В среду Швеция и Украина подписали соглашение о намерениях в отношении потенциальной сделки по поставке Киеву до 150 истребителей Gripen E в ближайшие годы.

Кристерссон уточнил, что меморандум не направлен на немедленные новые поставки. "Это начало долгого пути длиной в 10-15 лет", - сказал шведский премьер-министр, отметив, что сделка касается самого современного варианта истребителя. Поэтому производственные мощности остаются ограниченными. 
 
"Сильная и дееспособная Украина является ключевым приоритетом для Швеции, и мы будем продолжать заботиться о том, чтобы Украина могла дать отпор российской агрессии", - заявил Кристерссон. Киев и Стокгольм неоднократно обсуждали возможность поставки самолетов для ВВС Украины, которые уже эксплуатируют западные самолеты, включая Mirage 2000 и F-16.

По словам Зеленского, самолеты JAS 39 Gripen являются "одним из самых эффективных элементов" в деле укрепления обороноспособности Украины.

Шведские СМИ сообщили, что эта модель Gripen впервые была использована в непосредственных боевых действиях в этом году, когда Таиланд задействовал истребители в столкновениях с Камбоджей. До этого истребители использовались в основном для охраны воздушного пространства. В 2025 году они были направлены в Польшу в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства союзников. Кроме того, "Грипены" использовались для обеспечения бесполетной зоны НАТО в Ливии в 2014 году.

Интересно, что Gripen E работает на двигателе американского производства General Electric F414-GE-39E.

Мы рассчитываем на первые поставки "Грипенов" уже в 2026 году", - сказал Зеленский, ранее отметив, что украинские пилоты уже начали обучение на шведских самолетах.

Обновлено: 15:25 23.10.2025
ЕС спорит о климатических целях на 2040 г
Bitnews.lv 10 минут назад
Два с половиной миллиарда обещаний: что стоит за проектом у Даугавы
Bitnews.lv 21 минуту назад
Пива в Латвии стало меньше на 10%
Bitnews.lv 31 минуту назад
Крупнейшие больницы Латвии рискуют остаться без средств к концу года
Bitnews.lv 56 минут назад
Нелегального алкоголя больше не стало
Bitnews.lv 1 час назад
Почти 19 тысяч жителей Латвии уже привились от гриппа
Bitnews.lv 1 час назад
Латвия: закупила мины на 50 млн. евро
Sfera.lv 2 часа назад
Латвия: спортсменов в бюджете обделили…
Sfera.lv 3 часа назад

Почти не нарушают, но пьют много: итоги запрета продажи спиртного

Важно 15:17

Важно 0 комментариев

По имеющимся данным, после ужесточения требований в сфере оборота спиртных напитков в Латвии не наблюдается роста нелегального рынка. Нарушений новых требований — немного, показали рейды полиции. У торговцев случаются сложности с определением грани между предоставлением информации о товаре и рекламой скидок, рассказали участники совещания в Минздраве. Что до потребления, то с августа прошло слишком мало времени, чтобы судить, насколько оно сократилось (и сократилось ли). До сих пор статистика была удручающей, отмечает LSM+ со ссылкой на данные Минздрава.

Валялся пьяный на асфальте? Это вам не бомж, а преподаватель техникума

Выбор редакции 15:03

Выбор редакции 0 комментариев

В сети распространилось видео, на котором мужчина в состоянии сильного опьянения валяется на земле в общественном месте. По данным телепередачи «Bez Tabu», на кадрах запечатлён преподаватель Огрского техникума.

Думала, что помогает полиции. Как женщина с зарплатой в 890 евро осталась с долгом в 78 тыс. евро

Выбор редакции 14:57

Выбор редакции 0 комментариев

Случай 25-летней продюсерки Даугавпилсского театра Марины Ивановой показал, как телефонные аферы превращаются в финансовые трагедии, а микрокредитные компании продолжают зарабатывать на людях, которым вообще нельзя выдавать займы. Ситуацию расследовала  Re:Baltica.

Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России: что там?

Важно 14:55

Важно 0 комментариев

Ограничения включают запрет на импорт российского СПГ и меры против российских дипломатов. Санкции направлены на сокращение доходов Москвы и ослабление ее возможностей вести войну против Украины.

В пятницу ожидается на редкость тёплый день

Новости Латвии 14:45

Новости Латвии 0 комментариев

Пятница станет самым теплым днем ​​недели в Латвии, во многих местах ожидаются кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Мы все — в одном шаге от преступления

Важно 14:40

Важно 0 комментариев

Опознать преступников легко, когда смотришь детективы с дивана или читаешь романы. В реальной жизни почти невозможно распознать потенциального преступника, потому что, по сути, мы все находимся в одном шаге от преступления — это всего лишь один неверный выбор, заявила эксперт по судебной психологии и криминологии Рута Трейя в программе Latvijas Radio «Vai tas ir normāli?».

Подстраиваться под другой язык опасно! В Сейме прошли дебаты об укреплении главного — языка

Новости Латвии 14:31

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг в Сейме прошли дебаты о состоянии государственного языка. После доклада правительства о проделанной работе депутаты подчеркнули необходимость развивать и использовать латышский язык в повседневной жизни.

