Швеция поставит Украине 150 истребителей Gripen E

Кристерссон уточнил, что меморандум не направлен на немедленные новые поставки. "Это начало долгого пути длиной в 10-15 лет", - сказал шведский премьер-министр, отметив, что сделка касается самого современного варианта истребителя. Поэтому производственные мощности остаются ограниченными.



"Сильная и дееспособная Украина является ключевым приоритетом для Швеции, и мы будем продолжать заботиться о том, чтобы Украина могла дать отпор российской агрессии", - заявил Кристерссон. Киев и Стокгольм неоднократно обсуждали возможность поставки самолетов для ВВС Украины, которые уже эксплуатируют западные самолеты, включая Mirage 2000 и F-16.

По словам Зеленского, самолеты JAS 39 Gripen являются "одним из самых эффективных элементов" в деле укрепления обороноспособности Украины.

Шведские СМИ сообщили, что эта модель Gripen впервые была использована в непосредственных боевых действиях в этом году, когда Таиланд задействовал истребители в столкновениях с Камбоджей. До этого истребители использовались в основном для охраны воздушного пространства. В 2025 году они были направлены в Польшу в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства союзников. Кроме того, "Грипены" использовались для обеспечения бесполетной зоны НАТО в Ливии в 2014 году.

Интересно, что Gripen E работает на двигателе американского производства General Electric F414-GE-39E.

Мы рассчитываем на первые поставки "Грипенов" уже в 2026 году", - сказал Зеленский, ранее отметив, что украинские пилоты уже начали обучение на шведских самолетах.